Serija slomila Netflix: Nova triler misterija izašla 8. jula, a već je najgledanija

Netfliks ima novi hit! Serija "I'm Not Afraid" spaja vibe 80-ih i jezivi ljudski horor. Saznajte zašto je cijeli svijet opčinjen ovom pričom o odrastanju.

Izvor: printscreen/youtube/MVSRS

Samo nekoliko dana nakon premijere, nova Netfliksova misteriozna triler serija munjevito je osvojila gledaoce širom svijeta i lansirala se u sam vrh najgledanijeg sadržaja. Baš kao i svojevremeni fenomen "Stranger Things", ova nova serija od šest epizoda "I'm not afraid", vraća nas u nostalgične osamdesete godine prošlog vijeka, donoseći priču o odrastanju sa mračnim obrtom.

Međutim, za razliku od avantura Eleven i njene družine, ovdje nema natprirodnih bića, čudovišta i lakih odgovora. U ovoj seriji, horor je potpuno stvaran i uznemirujuće ljudski.

Pogledajte trejler:

I'm Not Afraid trejler Izvor: YouTube

Jezive tajne na dnu jame: O čemu se radi u seriji?

Radnja nas vodi u ljeto 1986. godine. Upoznajemo Migela, desetogodišnjaka čiji se miran život u izolovanom seoskom mjestu potpuno mijenja kada na dnu skrivene jame pronađe Felipea, dječaka koji tvrdi da je duh.

Između njih se rađa tajno prijateljstvo, ali Migel ubrzo otkriva jezivu istinu koja mu razotkriva najmračniju i najsuroviju stranu odraslih... počevši od onih koje je mislio da najbolje poznaje.

Izvor: printscreen/youtube/MVSRS

U seriji "I'm Not Afraid" (koja je na Netfliks stigla 8. jula) glavne uloge tumače Luis Alberti, Fatima Molina i Humberto Busto. Projekat je preko noći postao globalni hit i trenutno zauzima visoko 4. mjesto na striming listama, odmah iza najnovije ekranizacije romana Harlana Kobena "I Will Find You" i popularnog dokumentarca "Worst Neighbor Ever".

"Uzbudljiva priča o odrastanju i surovom svijetu"

Iako je serija tek izašla i još uvijek prikuplja ocjene na sajtu Rotten Tomatoes, prvi utisci i recenzije prestižnih medija su izuzetno pozitivni. Variety je seriju opisao kao "uzbudljivu priču o odrastanju u čijem je centru misterija koja na bolno realističan način oslikava socijalnu nejednakost i to kako očaj može prerasti u šokantno nasilje".

Pogledajte još kadrova iz serije:

Poznati portal Decider bez oklijevanja preporučuje seriju: "Gledajte obavezno. 'I'm Not Afraid' obećava mnogo obrta, ali u svojoj srži to je priča o djeci koja bolno spoznaju da odrasli oko njih nisu onakvi kakvima se predstavljaju."

Ready Steady Cut je seriji dao visoku ocjenu 4/5, zaključujući da je riječ o "slojevitoj i bogatoj priči koja u osnovi nosi horor elemente, ali se bavi i ozbiljnim društvenim temama".

Sudeći po reakcijama publike i brzinom kojom se penje na listama gledanosti, "I'm Not Afraid" je na najboljem putu da postane sljedeći veliki Netfliksov blokbaster koji se ne propušta.

(Mondo.rs)