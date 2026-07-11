Ljudi su već sad jednoglasno odlučili da je ovo najbolja serija u 2026: Ima ocjenu 98% i čista je "navlakuša"

Na većini lista, serija "Widow’s Bay" nalazi se na prvom mjestu, i to ne bez razloga

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Možda smo tek zakoračili u drugu polovinu 2026, ali su ljudi, kada su serije u pitanju, već odabrali apsolutnog pobjednika godine. Iznenađujuće, reč je o horor naslovu sa elementima komedije i drame "Widow’s Bay", koji je apsolutni rekorder na listama.

Trenutne ocjene od 98% na Rotten Tomatoes, i 8.2 na IMDb-u definitivno potvrđuju kvalitet, a ljudi masovno u komentarima hvale ostvarenje koje je omaž Stivenu Kingu.

Widow's Bay — Official Teaser Trailer Izvor: YouTube

Zašto je serija toliko uspješna?

Radnja prati stanovnike misterioznog primorskog gradića na ostrvu u Novoj Engleskoj, za koji kruže priče da je uklet, a upravo spoj jezive atmosfere, neobičnih likova i horor motiva čini ovu seriju jednom od najzanimljivijih novih naslova u posljednje vrijeme.

Serija kombinuje humor, luckaste likove i neočekivane obrate sa istinski uznemirujućim i krvavim horor elementima. Ipak, ovo ostvarenje ne drži se samo jedne vrste horora - svaka epizoda istražuje drugačiji motiv žanra.

O čemu se radi u "Widow’s Bay"?

Serija je premijerno prikazana 29. aprila 2026. godine epizodom "Welcome to Widow’s Bay", koja upoznaje gledaoce sa stanovnicima malog grada u Novoj Engleskoj, predvođenim gradonačelnikom Tomom Loftisom, kog igra Metju Ris.

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Loftis pokušava da poveća turizam u mjestu, pa želi da impresionira novinarku "New York Times-a" koja piše putopisne tekstove, nadajući se da će pozitivan članak donijeti publicitet gradu.

Međutim, mračna prošlost mjesta podstakla je glasine o kletvi, a iako je Loftis u početku skeptičan, ubrzo počinje da mijenja mišljenje. Već u prvoj epizodi grad obavija neprirodno gusta magla za koju neki veruju da označava buđenje ostrva i opasnosti koje ono krije. Misterija počinje da se raspliće kada ribar Šep Klark nestane u magli, a nesrećne okolnosti samo se nižu.

Izvor: printscreen/youtube/Apple TV

Kako radnja odmiče, Loftis sve više shvata koliko je grad zapravo opasan, a serija uvodi čitav niz klasičnih horor elemenata - ubilačke klovnove, zastrašujuće morske vještice, vještičarenje i opsednutost, uklete hotele, maskiranog serijskog ubicu, traumatizovanog sveštenika, ali i brojne folklorne priče i sujeverja malih sredina.

Inače, zahvaljujući ogromnoj popularnosti serije, potvrđena je i druga sezona, ali ćemo na premijeru čekati sve do kraja 2027. ili čak početka 2028. godine, u zavisnosti od pisaca i rasporeda snimanja.