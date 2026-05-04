HBO Max sprema velika iznenađenja u maju: Od megapopularnih "Orkanskih visova" do novih sezona najišekivanijih serija

HBO Max platforma u maju priprema veliki broj novih i zanimljivih ostvarenja, a mi vam izdvajamo naslove koji bi mogli da vam privuku pažnju.

Maj na HBO Max donosi veliki izbor novih sadržaja, novu odvažnu i modernu ekranizaciju jednog od najvećih ljubavnih romana svih vremena "Orkanski visovi", novu sezonu Adult Swim animirane serije "Rik i Morti", te novu seriju "Džepna supruga", kao i drugu sezonu dokumentarne serije "Na drumu" koja prati Džejsona Momou. Od regionalnih naslova izdvajamo hrvatski film "Lavina" reditelja Stanislava Tomića i film "Majka asfalta".

"Orkanski visovi"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: 1. maj

HBO premijera: 10. maj u 20:00 h

Radnja: Smio i originalan pogled na jednu od najvećih ljubavnih priča svih vremena, film "Orkanski visovi" u režiji Emerald Fenel donosi nam Margo Robi kao Keti i Džejkoba Elordija kao Hitklifa. Njihova zabranjena strast prerasta iz romantične u opojnu u epskoj priči o požudi, ljubavi i ludilu.

"Rik i Morti" 9. sezona

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: 25. maj

Radnja: Ova humoristička serija prati briljantnog naučnika sociopatu, Rika Sančeza, koji živi sa porodicom svoje kćerke Bet i stalno vodi nju, zeta Džerija, unuku Samer i unuka Mortija u raznorazne intergalaktičke avanture.

"Džepna supruga"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: 13. maj

Radnja: Tehnološka nesreća postaje okidač za bračni par Lindi i Lesa da preispitaju odnose moći u svojoj vezi. To dovodi do dramatičnog obračuna dok se bore za prevlast u braku.

"Na drumu"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: 14. maj

Radnja: "Na drumu" je dokumentarna serija od osam epizoda koja prati Džejsona Momou dok putuje zemljom u potrazi za umjetnošću, avanturom i prijateljstvom kroz prizmu zanatskih vještina.

"The Body"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: dostupno odmah

Radnja: Bruno, ambiciozni mladi profesor medicine, oženio se i obogatio – ali uz cijenu. Njegova supruga Rebeka, vlasnica velike farmaceutske kompanije, starija je od njega i kontroliše svaki aspekt njegovog života. Nesrećan je zbog toga i zbog nje. On i njegova lijepa mlada ljubavnica smišljaju plan kako da je se riješe. Rebeka iznenada umire od srčanog udara, a Bruno nasljeđuje svu njenu moć i novac. Sve izgleda savršeno dok Bruno ne primi poziv u kojem ga obavještavaju da je Rebekino tijelo misteriozno nestalo iz policijske mrtvačnice. Policijski inspektor sumnja da je Bruno odgovoran za sve. Bruno to poriče. U međuvremenu, počinje da viđa sablasna prikazanja Rebeke na svakom koraku. Da li je ona nekako i dalje živa i muči ga?

"Slatka mala tajna"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: dostupno odmah

Radnja: Stefani Smoters (Ana Kendrik) i Emili Nelson (Blejk Lajvli) ponovo se sastaju na prelijepom italijanskom ostrvu Kapri, povodom Emilijinog raskošnog vjenčanja s bogatim italijanskim biznismenom. Pored glamuroznih zvanica, očekujte ubistvo i izdaju kao „potvrđene goste“ na vjenčanju sa više krivina i skretanja nego što ih ima na putu od Marine Grande do glavnog trga u Kapriju.

"Kung Fu Panda 4"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: dostupno odmah

Radnja: Po mora da obuči novog ratnika kad ga izaberu za novog duhovnog vođu Doline mira. Međutim, kad moćna čarobnica koja mijenja oblik baci oko na njegov Štap mudrosti, on iznenada shvata da će mu ipak trebati pomoć.

"Spoj iz snova"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: 8. maj

HBO premijera: 24. maj u 20:00 h

Radnja: Lusi (Dakota Džonson) je mlada, ambiciozna provodadžika iz Njujorka koja vjeruje da ljubav može da svede na formulu. Međutim, kad iste večeri upozna visokog, tamnoputog i privlačnog "jednoroga" (Pedro Paskal), a potom slučajno naleti na dekintiranog bivšeg dečka (Kris Evans), iznenada je rastrzana između savršenog partnera i nesavršenog bivšeg.

"Opaki radnik"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: 15. maj

HBO premijera: 17. maj u 20:00 h

Radnja: Levon Kejd ostavio je iza sebe blistavu vojnu karijeru u tajnim specijalnim operacijama kako bi živio jednostavnim životom radeći na gradilištu. Međutim, kćerku njegovog šefa, koja mu je kao dio porodice, otmu trgovci ljudima. Tokom potrage za njom, otkriva daleko veći svijet korupcije nego što je ikada mogao da zamisli.

"Joe Baby"

Izvor: YouTube

HBO MAX premiejra: 22. maj

HBO premijera: 23. maj u 20:00 h

Radnja: Kad utjerivača dugova koji radi za privatnog detektiva angažuju da pronađe 10 miliona dolara ukradenih u sumnjivoj trgovini nekretninama, nađe se u opasnoj mreži kriminala i korupcije.

"Westhampton"

HBO MAX premijera: 23. maj

Cinemax 2 premijera: 23. maj u 20:30 h

Radnja: Mnogo godina nakon što je napustio rodni grad na Long Ajlendu kako bi ostvario svoj san da postane filmski reditelj, Tom Bel (Fin Vitrok) prolazi kroz težak period u karijeri. Nesposoban da ponovi uspjeh svog debitantskog filma, Tom je progonjen krivicom zbog srednjoškolske nesreće koja ga je inspirisala. Dok crno-bijeli 16-milimetarski snimci njegovog filma stvaraju pojačanu vezu s prošlošću nalik snu, njegov povratak u Vesthempton primorava ga da se suoči s potisnutim tajnama, narušenim odnosima, i prošlošću koju je pokušao da preoblikuje.

"K-Everything"

HBO MAX premijera: 9. maj

Radnja: "K-sve: Uspon južnokorejske kulture" priča je o tome, kako je Koreja pretvorila nedaće u eksploziju kreativnosti i o inovaciji koja je pokrenula jedan od najznačajnijih pop-kulturnih pokreta 21. vijeka.

"Pjesma Samuraja"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: 9. maj

Radnja: Smjela i stilizovana interpretacija najhrabrijih japanskih samuraja. Pratite njihovo putovanje kroz prijateljstvo, izdaju i bitke u osvit nove ere.

"SAD protiv svijeta: Četiri godine sa američkom muškom fudbalskom reprezentacijom"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: 13. maj

Radnja: Ova dokumentarna serija predstavlja do sad neviđenu hroniku muške fudbalske reprezentacije Sjedinjenih Država (USMNT) uoči 2026 FIFA Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Snimana tokom četiri godine, serija prati Kristijana Pulišića, Tajlera Adamsa, Tima Vea, Vestona Makenija i niz američkih igrača na njihovom ličnom i zajedničkom putu ka najvećoj sceni u ovom sportu.

"A-lista: 15 priča iz azijske i pacifičke dijaspore"

HBO MAX premijera: 14. maj

Radnja: Glumci, aktivisti, sportisti i uticajni Amerikanci azijsko-američkog i pacifičko-ostrvskog porijekla iz različitih sredina učestvuju u nizu intimnih intervjua i osvjetljavaju svoja iskustva kao pionira, kreatora trendova i pokretača promjena.

"Gang War: Bandidos"

HBO MAX PREMIJERA: 15. maj

Radnja: Osnovan u Teksasu 1966, moto-klub Bandidos proširio se na Evropu krajem osamdesetih i stekao reputaciju jedne od najmoćnijih bajkerskih bandi. Međutim, kad su Bandidosi pokušali da uspostave dominaciju u Danskoj, izazvali su monopol podzemlja koji su dugo držali njihovi rivali Hels Ejndžels — što je dovelo do jednog od najbrutalnijih i najkrvavijih bajkerskih ratova u istoriji. Mnogo godina kasnije, Bandidosi se suočavaju s tužbom čiji je cilj trajno raspuštanje kluba, zbog čega članovi po prvi put pozivaju dokumentarnu ekipu da uđe među strogo čuvane zidove njihovog klupskog sjedišta. Sirov i nabijen adrenalinom, film prati istoriju i razvoj kluba, dok istovremeno osvjetljava njihovu borbu da spriječe da njihovo bratstvo ostane upamćeno samo kao višedecenijski trag u istoriji Danske.

"Slaves of Faith – Heralds of the Gospel"

Izvor: YouTube

HBO MAX premijera: 21. maj

Svjedočenja mladih žena koje je Žoao Kla napao eksplodiraju u medijima. Majke počinju da odvode djecu iz sjedišta organizacije i zahtijevaju istrage. Vatikan je pod pritiskom i interveniše. "Vijesnici" se naoružavaju za ono što vide kao konačnu bitku. Porodice i bivši članovi nastavljaju da se bore da njihove optužbe budu saslušane.

"Majka asfalta"

HBO MAX premijera: 7. maj

Radnja: Priča o Mare i Janku čiji se mladi brak raspada. Mare će biti prisiljena da krene u pustolovinu sa svojim sedmogodišnjim sinom Brunom po hladnim zagrebačkim ulicama, gdje će im jedinu pomoć pružiti usamljeni čuvar Milan koji cijeli život žudi za ljubavlju i porodicom.

"Lavina"

HBO MAX premijera: 15. maj

Radnja: Franjo Babić, Zagrepčanin srednjih godina, navodno je nestao u lavini negdje u Alpima, ostavljajući za sobom bivšu suprugu Lidiju, sadašnju suprugu Angelinu i kćeri Kiki i Lili. Sve zajedno žive u porodičnoj kući i vode pravnu bitku oko pozamašnog imetka. Zapanjene su kada se Franjo ubrzo vrati iz mrtvih i objavi porodici da je homoseksualac. Predstavi im svog novog dečka Adama, instruktora skijanja. Nakon početnog šoka, slijede sporovi oko podele bračne imovine, a rastući haos privlači njihovog znatiželjnog komšiju Peru, pohotnog vodoinstalatera Tvrtka i nekolicinu drugih.

