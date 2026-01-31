Margo i Džejkob su novi Ketrin i Hitklif: Međusobnu opčinjenost iz "Orkanskih visova" prenijeli i van ekrana

Margo Robi i Džejkob Elordi su novi Ketrin i Hitklif u vanvremenskoj ljubavnoj priči "Orkanski visovi".

Izvor: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia

Možda ulaze u uloge dva najikoničnija lika romantične književnosti, ali dok su fanovi i dalje podijeljeni oko toga da li "Orkanski visovi" zaista zaslužuju reputaciju "najveće ljubavne priče svih vremena" - tragičan kraj na stranu (bez spojlera, obećavamo), jedno je sigurno: australijski glumci Margo Robi (35) i Džejkob Elordi (28) su van ekrana razvili ono što je opisano kao "opijajuća veza".

Adaptacija kultnog romana Emili Bronte u režiji Emerald Fenel oduvijek je bila predodređena da bude provokativna. Ne samo da su u glavnim ulogama, Ketrin Ernšo i Hitklifa, dvoje, po mnogima najočaravajućih holivudskih zvijezda, sudeći po trejleru, film s razlogom izlazi baš na Dan zaljubljenih.

Pogledajte trejler:

"Wuthering Heights" | Official Teaser Izvor: YouTube

Iako je čežnja snažna pokretačka sila u romanu, u samom srcu priče nalazi se njihova međusobna opsesija. Čini se da se ta dinamika prelila i van stranica knjige, jer su Margo i Džejkob nagovijestili da se između njih razvila intenzivna, zajednička povezanost van ekrana - veza koja se ogleda u njihovim brojnim interakcijama iza kamere.

Otvarajući promotivnu turneju uz veliku pažnju javnosti, Margo je uzburkala internet kada je za Fandango izjavila da se osjeća "kozavisno" u odnosu na glumca iz serije "Euphoria". Rekla je: "Ja sam jako kozavisna sa ljudima s kojima radim i sve ih mnogo volim. Uvek sam ona osoba koja je potpuno slomljena kada se projekat završi i nikada ne želi da se to okonča. Mislim da sam to prilično brzo razvila i sa Džejkobom".

Nastavila je da priča kako je Džejkob stalno bio na snimanju, iza kulisa, posmatrajući je, za šta je mislila da mu je rediteljka Emerald "naložila da radi". Zvijezda filma "Vuk sa Volstrita" objasnila je: "Ne znam da li ti je Emerald rekla da to radiš ili si sam to radio", rekla je obraćajući se glumcu iz "Frankenštajna", "ali se sjećam da je prvih nekoliko dana na setu stalno bio negdje u mojoj blizini, ali sa strane, u uglu, posmatrajući Keti."

"Nisam mu rekla da to radi", dodala je Emerald, uz napomenu: "Zapravo sam morala da ga zamolim da ode", što je izazvalo smijeh ostatka glumačke ekipe.

Margo je dodala da bi se, ako Džejkob nije bio u blizini, osjećala "zaista uznemireno i izgubljeno. Osjećala sam se prilično dezorijentisano, kao dijete bez svog ćebeta ili tako nešto."

Džejkom je zatim dodao da su razvili "međusobnu opsesiju jedno prema drugom", piše HELLO!

Napunio joj sobu ružama za Dan zaljubljenih

U nedavnom intervjuu za Vogue Australia, Margo je rekla da je Džejkob definitivno "materijal za dečka", nakon što joj je "napunio sobu ružama".

Rekla je: "Snimali smo na Dan zaljubljenih. Uljepšao si mi dan i, kao Hitklif, napunio si mi sobu ružama."

Glumac je podijelio i dirljivu poruku napisanu iz perspektive svog lika, Hirklifa, koju je dao Margo uz "mali nadgrobni spomenik", oba simbolična za film koji su zajedno stvarali. Iako Margo nije uzvratila gest, priznao je da mu osjećanja nisu bila povrijeđena.

"Imao sam osjećaj da sam te pobijedio", našalio se. "Definitivno jesi. Tvoje je bilo toliko epsko", odgovorila je Margo dodavši: "Sjećam se da sam na Dan zaljubljenih pomislila: 'Oh, on je vjerovatno baš dobar dečko', jer je u svemu ovome bilo mnogo pažnje i promišljenosti. Uradio si mnogo zaista pažljivih stvari."

Podsjetimo, glumica koja je oživjela "Barbi" i nalazi se na listama najljepših žena svijeta, u braku je sa Tomom Arklijem od 2016. godine, a 2024. je na svijet donijela njihovo prvo zajedničko dijete.

Usklađeni dijamanti

Iako mu nije uzvratila gest na Dan zaljubljenih, Margo je Džejkobu poklonila prilično ekstravagantan dar povodom završetka snimanja - identične prstenove.

Dijamantski prstenovi imaju motiv dva kostura u zagrljaju, kao i jedan od najpoznatijih citata iz ovog književnog klasika koji je obilježio epohu: "Od čega god da su naše duše sazdane, njegova i moja su iste."

Problemi u raju za udatu glumicu, i možda novi "IT par" u Holivudu? Vrijeme će pokazati...

(Mondo.rs)



