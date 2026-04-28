HBO mini-serije koje se gledaju za noć: 5 naslova o kojima se ne priča dovoljno

Ukoliko ste raspoloženi za nešto kvalitetno, što će vas držati hiponotisanim za ekran, donosimo prijedloge
Kad ne možete da se odlučite između ili filma koji predugo traje i serije koja traži dane gledanja, mini-serije su idealan izbor, što bi se reklo - taman za bindžovanje.
Naravno, kada je riječ o vrhunskim mini-serijama, malo ko to radi bolje od HBO. Mreža koja je promijenila televiziju naslovima poput "The Sopranos" i "Oz" nastavila je da niže upečatljive, inteligentne priče koje nas potpuno uvlače u radnju, a mi donosimo pet naslova koji se gledaju u dahu, a o njima se dugo razmišlja.
We Own This City (2022)
Ako volite kriminalističke drame zasnovane na stvarnim događajima, "We Own This City" je jedna od onih serija koje se gledaju u dahu. Od tvoraca kultnog ostvarenja "The Wire", ova mini-serija ulazi duboko u korupciju unutar policije u Baltimoru i prati šokantni pad elitne jedinice poznate kao Gun Trace Task Force. Brutalno realistična, napeta i beskompromisna, serija ne prikazuje samo kriminal na ulici, već i onaj u uniformi. Mnogi je smatraju duhovnim nasljednikom "The Wire".
The Night Of (2016)
Priča počinje kao klasična krimi misterija - student jedne noći završi u centru brutalnog ubistva, ali se brzo pretvara u potresnu priču o pravosudnom sistemu, zatvoru i krivici. Fantastične uloge Riza Ahmeda i Džona Turturoa podigle su seriju na viši nivo, a mnogi je i danas smatraju jednim od najboljih HBO ostvarenja.
Telemarketers (2023)
Za ljubitelje dokumentaraca koji djeluju nevjerovatnije od fikcije, Telemarketers je pravo otkriće. Ono što počinje kao priča o čudnom call centru prerasta u višedecenijsku istragu o prevarama, korupciji i sistemu koji je godinama prolazio nekažnjeno. Sirova, haotična i fascinantna, ova dokumentarna serija ima gotovo punk energiju i potpuno je drugačija od tipičnih true-crime naslova.
Mildred Pierce (2011)
Elegantna i emotivno razarajuća mini-serija "Mildred Pierce" donosi raskošnu istorijsku dramu smještenu u vrijeme Velike depresije. Kejt Vinslet briljira kao žena koja pokušava da izgradi život i posao dok balansira porodične lomove i lične žrtve. Spora, ali bogata detaljima, ova HBO serija je pravo malo remek-djelo za ljubitelje ozbiljne drame.
The Plot Against America (2020)
Šta ako bi istorija krenula drugim tokom? Upravo na toj uznemirujućoj ideji počiva "The Plot Against America", adaptacija romana Filipa Rota. Alternativna istorija u kojoj Amerika klizi ka autoritarizmu pretvara se u jezivo relevantnu političku dramu. Napeta, inteligentna i duboko uznemirujuća, ovo je jedna od onih serija o kojima se razmišlja i nakon posljednje epizode.
(Mondo.rs)