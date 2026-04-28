HBO mini-serije koje se gledaju za noć: 5 naslova o kojima se ne priča dovoljno

Ukoliko ste raspoloženi za nešto kvalitetno, što će vas držati hiponotisanim za ekran, donosimo prijedloge

Izvor: printscreen/Youtube/HBO UK

Kad ne možete da se odlučite između ili filma koji predugo traje i serije koja traži dane gledanja, mini-serije su idealan izbor, što bi se reklo - taman za bindžovanje.

Naravno, kada je riječ o vrhunskim mini-serijama, malo ko to radi bolje od HBO. Mreža koja je promijenila televiziju naslovima poput "The Sopranos" i "Oz" nastavila je da niže upečatljive, inteligentne priče koje nas potpuno uvlače u radnju, a mi donosimo pet naslova koji se gledaju u dahu, a o njima se dugo razmišlja.

We Own This City (2022)

We Own This City Izvor: YouTube

Ako volite kriminalističke drame zasnovane na stvarnim događajima, "We Own This City" je jedna od onih serija koje se gledaju u dahu. Od tvoraca kultnog ostvarenja "The Wire", ova mini-serija ulazi duboko u korupciju unutar policije u Baltimoru i prati šokantni pad elitne jedinice poznate kao Gun Trace Task Force. Brutalno realistična, napeta i beskompromisna, serija ne prikazuje samo kriminal na ulici, već i onaj u uniformi. Mnogi je smatraju duhovnim nasljednikom "The Wire".

The Night Of (2016)

The Night Of - Trailer Izvor: YouTube

Priča počinje kao klasična krimi misterija - student jedne noći završi u centru brutalnog ubistva, ali se brzo pretvara u potresnu priču o pravosudnom sistemu, zatvoru i krivici. Fantastične uloge Riza Ahmeda i Džona Turturoa podigle su seriju na viši nivo, a mnogi je i danas smatraju jednim od najboljih HBO ostvarenja.

Telemarketers (2023)

Telemarketers Documentary Series Trailer Izvor: YouTube

Za ljubitelje dokumentaraca koji djeluju nevjerovatnije od fikcije, Telemarketers je pravo otkriće. Ono što počinje kao priča o čudnom call centru prerasta u višedecenijsku istragu o prevarama, korupciji i sistemu koji je godinama prolazio nekažnjeno. Sirova, haotična i fascinantna, ova dokumentarna serija ima gotovo punk energiju i potpuno je drugačija od tipičnih true-crime naslova.

Mildred Pierce (2011)

Mildred Pierce trejler Izvor: YouTube

Elegantna i emotivno razarajuća mini-serija "Mildred Pierce" donosi raskošnu istorijsku dramu smještenu u vrijeme Velike depresije. Kejt Vinslet briljira kao žena koja pokušava da izgradi život i posao dok balansira porodične lomove i lične žrtve. Spora, ali bogata detaljima, ova HBO serija je pravo malo remek-djelo za ljubitelje ozbiljne drame.

The Plot Against America (2020)

"The plot against America" Izvor: YouTube/HBO

Šta ako bi istorija krenula drugim tokom? Upravo na toj uznemirujućoj ideji počiva "The Plot Against America", adaptacija romana Filipa Rota. Alternativna istorija u kojoj Amerika klizi ka autoritarizmu pretvara se u jezivo relevantnu političku dramu. Napeta, inteligentna i duboko uznemirujuća, ovo je jedna od onih serija o kojima se razmišlja i nakon posljednje epizode.

(Mondo.rs)