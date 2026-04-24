Akcija, komedija, drama - odlični filmski žanrovi u m:tel TV ponudi

m:tel TV platforme vode vas u svijet odličnih serija, vrhunskog sporta, dječijeg i filmskog programa. Neka i naredna sedmica bude po vašem izboru.

U subotu 25. aprila u 20.15 časova na Radio-televiziji Republike Srpske možete pogledati akcioni avanturistički film "Izvan granica realnosti", sa Antoniom Banderasom i Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi.

Talentovani kockar okuplja tim ljudi sa natprirodnim moćima da osvoji veliki dobitak... Radnja filma je smještena u savremenu Moskvu. Talentovani kockar Majkl (Miloš Biković) okuplja grupu ljudi sa hipnotičkim, telekinetičkim i telepatskim moćima kako bi osvojio veliku svotu novca u kazinu. Međutim, on nailazi na mnogo snažnijeg mističnog rivala, i dovodi i sebe, i svoj tim u opasnost. Da bi spasio svoje prijatelje moraće preći sve granice. Antonio Banderas se našao u ulozi Gordona, starijeg kockara koji je mnogo iskusniji od Majkla…

"Umjetnost krađe", fenomenalna je komedija sa nevjerovatnim zapletom. Na programu je u nedjelju 26. aprila na TV Cinemax u 16.45 časova.

Kranč Kalhun (Kurt Rasel), trećerazredni motociklista-akrobata i polureformisani kradljivac umjetnina, pristaje da se vrati starom poslu i izvrši samo još jednu unosnu krađu umjetnina sa svojim nepouzdanim bratom Nikijem (Mat Dilon). Kranč okupi staru ekipu i smisli plan da ukrade neprocjenjivu istorijsku knjigu, ali uspješna pljačka dovede do novog, mnogo rizičnijeg plana u Nikijevoj režiji. Braća ne shvataju da svako od njih ima svoje skrivene motive i da će njihov plan skrenuti s puta u ovom filmu o bratstvu, časti i osveti.

U Sjedinjenim Američkim Državama, prije građanskog rata, Solomon Nortap, slobodni crnac iz sjevernog dijela države Njujork, biva otet i prodat u ropstvo. Ovo je u najkraćem scenario za biografski film "12 godina ropstva", koji će biti prikazan u ponedjeljak 27.4. u 22.20 časova na TV kanalu Viasat Kino.

"12 godina ropstva" je britansko-američka istorijska drama, adaptacija istoimene autobiografije Solomona Nortapa iz 1853.godine, o otmici slobodnog Afroamerikanca u Vašingtonu 1841. i prodaji u ropstvo u kojem je proveo 12 godina radeći na plantaži.

Film "Laku noć i srećno", koji je režirao Džordž Kluni i za koji je potpisan kao koscenarista, govori o sukobu novinara Edvarda R. Muroa i senatora Džosefa Mekartija. Film možete pogledati na TV B92 u petak 1. maja u 22.15 časova

Radnja se odvija u Americi 1958. godine, a glavni razlog sukoba je odnos prema komunizmu. Uloge: Dejvid Strathaim, Patricija Klarkson, Džef Danijels, Robert Dauni Džunior, Džordž Kluni.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.