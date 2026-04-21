Podrška koja traje: m:tel nastavlja da stipendira djecu sa Kosova i Metohije

Vođena idejom da se podrška najmlađima pretoči u konkretna i trajna rješenja, kompanija m:tel nastavila je saradnju sa Odborom za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banjaluke, između ostalog, i kroz program stipendiranja djece i mladih sa Kosova i Metohije.

Izvor: m:tel

Predsjednik ovog odbora Milorad Arlov je u Jarinju, polovinom mjeseca aprila, uručio stipendije za srpsku djecu sa Kosova, kao i vozilo za potrebe Dnevnog centra „Podrži me – 9. januar“ iz Severne Mitrovice.

U okviru ove inicijative, m:tel je od avgusta mjeseca prošle godine obezbijedio stipendije za desetoro djece koja odrastaju u izazovnim životnim okolnostima – u višečlanim porodicama sa skromnim primanjima, uz samohrane ili nezaposlene roditelje, kao i porodicama sa djecom koja se suočavaju sa zdravstvenim i razvojnim poteškoćama. Kontinuirana finansijska podrška koju će primati od kompanije m:tel i tokom cijele 2026. godine, predstavljaće značajnu pomoć ovim porodicama, ali i dodatni podsticaj djeci da nastave svoje školovanje i razvijaju svoje potencijale.

Ovaj program nije nastao slučajno, već je rezultat ranijih susreta i otvorenog dijaloga, kada je prepoznata potreba za dugoročnijim vidom pomoći. Istovremeno, ova aktivnost dio je šireg humanitarnog djelovanja koje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji godinama sprovodi uz podršku brojnih donatora, kao i kompanije m:tel i njene direktorke Jelene Trivan.

Saradnja m:tel-a i Odbora sada dobija dodatnu vrijednost – ne samo kroz finansijsku podršku, već i kroz poruku da djeca na Kosovu i Metohiji nisu zaboravljena.

Možda će vas zanimati

