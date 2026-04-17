Rafting avantura na Tari - uz potpunu pokrivenost 4G m:tel mrežom

Promo
Ostanite povezani i u srcu prirode

postavljena nova 4G bazna stanica na tari Izvor: m:tel PR

Boravak u prirodi i adrenalinska avantura na rijeci Tari sada imaju još bolju podršku, jer je na području rafting centra kod Foče, jedne od najatraktivnijih turističkih lokacija u regionu, postavljena nova 4G bazna stanica koja značajno jača kapacitet m:tel mobilne mreže.

Posjetioci koji uživaju u raftingu, kampovanju i prirodnim ljepotama kanjona rijeke Tare sada mogu bez prekida dijeliti svoje utiske, koristiti navigaciju, ostati u kontaktu s porodicom i prijateljima ili jednostavno imati pouzdanu konekciju u svakom trenutku.

Izvor: m:tel PR

Stabilna digitalna podrška posebno dolazi do izražaja tokom turističke sezone, kada ovo područje bilježi veliki broj domaćih i stranih gostiju, omogućavajući kvalitetno korisničko iskustvo i dodatno uživanje u svakom trenutku.

Ovim unapređenjem kapaciteta mreže, kompanija m:tel nastavlja kontinuirana ulaganja u razvoj infrastrukture širom Bosne i Hercegovine, s ciljem da korisnicima obezbijedi pouzdanu i dostupnu komunikaciju, kako u urbanim zonama, tako i u srcu prirode.

