Jedan klik do vrhunske zabave: Uz m:tel TV paket, HBO sadržaj šest mjeseci bez naknade

Uz ovu ponudu, dobijate pristup vrhunskim serijama i filmovima na HBO, uz unaprijeđenu m:tel IPTV platformu i još pregledniji pristup omiljenim videotekama.

Za zajedničke trenutke pred ekranom, porodična okupljanja ili svakodnevno opuštanje, do kraja maja odaberite jedan od m:tel TV paketa i iskoristite posebnu pogodnost - šest mjeseci HBO paketa bez naknade.

U aktuelnoj HBO ponudi izdvajaju se nove sezone globalno popularnih serija. Treća sezona serije „Euforija“, donosi priču o likovima koji su, nakon vremenskog skoka od pet godina, zakoračili u odrasli život i suočavaju se s pitanjima identiteta, vjere, iskupljenja i ličnih izbora. Ljubitelje napetosti i misterije privući će „From“, sezona 4, koja otkriva tajne košmarnog grada iz kojeg nema izlaza, dok se njegovi stanovnici bore da prežive i pronađu smisao u nepoznatom i prijetećem okruženju. Za one koji traže lakši ton, tu je i serija „Pijetao“, komedija smještena u univerzitetski kampus koja na duhovit i emotivan način prati složen odnos poznatog autora i njegove ćerke.

Uz HBO sadržaje, m:tel IPTV vam donosi i brojne nove funkcionalnosti koje dodatno unapređuju vaše iskustvo gledanja - sve videoteke sada su objedinjene na jednom mjestu, najpopularniji sadržaji su odmah izdvojeni, a nove epizode i aktuelni naslovi dostupni su bez dodatnog pretraživanja. Takođe, možete pregledati sadržaj i bez aktivne pretplate, uz jednostavnu i brzu odluku o aktivaciji, dok vas jedan klik dijeli od zabave - VOD dugme na daljinskom upravljaču vodi vas direktno u videoteku.

Osim vrhunskog filmskog i serijskog programa, u okviru m:tel TV-a sada su dostupni i najatraktivniji sportski događaji, tako da na jednom mjestu možete pratiti najvažnija takmičenja, utakmice i sportske spektakle.

Uz šest mjeseci HBO paketa bez naknade i unaprijeđenu IPTV platformu, m:tel IPTV vam nudi kompletno TV iskustvo - od vrhunskih priča do sportskih uzbuđenja, jednostavnije nego ikad!

Za više informacija pozovite 0800 50 000.