Nova generacija laptopa sada u m:tel ponudi - MacBook Neo

Fantastičan Mac po iznenađujućoj cijeni

Izvor: m:tel PR

Uđite u svijet Apple tehnologije, MacBook Neo vas čeka u m:tel ponudi, uz vrhunske performanse i odličnu cijenu. Izdržljiv, moćan i prelijep, MacBook Neo osvojiće vas već na prvi pogled i omogućiti uživanje u svemu što radite.

MacBook Neo bez napora prati sve vaše svakodnevne zadatke, uz bateriju koja traje i do 16 sati za cjelodnevno korištenje. Zahvaljujući moćnom A18 Pro čipu, donosi izuzetnu brzinu i efikasnost za rad u svim aplikacijama, jednostavan multitasking i podršku naprednim AI funkcijama.

MacBook Neo je savršen za učenje, bilo da se pripremate za ispite, koristite Apple Intelligence za sažimanje bilješki s predavanja ili kreirate prezentacije. Takođe, sa impresivnom grafikom i živopisnim Liquid Retina ekranom od 13 inča nudi i sve pogodnosti za zabavu - filmovi, emisije, video zapisi i igre su nevjerovatno detaljni.

Uz ugrađene Apple aplikacije, sve što vam je potrebno već je na dohvat ruke – pretražujte web uz Safari, kreirajte upečatljive prezentacije u Keynote-u i ostanite u kontaktu putem FaceTimea. MacBook Neo dolazi spreman za vaše svakodnevne zadatke.

Mac i iPhone su savršeni pojedinačni uređaji, a zajedno otključavaju svijet nevjerovatnih funkcija. MacBook Neo se besprijekorno povezuje s vašim iPhone telefonom, za još više mogućnosti na dohvat ruke.

Izaberite MacBook Neo u m:tel ponudi po odličnoj cijeni, za još bolje učenje, rad i zabavu svakog dana.

Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.