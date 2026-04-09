m:tel TV preporuke: Ovo su filmovi za praznične dane

Autor m:tel
0

m:tel TV platforme donose sadržaj po mjeri za svakoga, a ovaj put smo izabrali filmske naslove koji će upotpuniti prazničnu atmosferu

m:tel filmske preporuke Izvor: m:tel

Leonardo Di Kaprio i Šon Pen tumače glavne uloge u akcionom filmu „Jedna bitka za drugom“, koji možete pogledati u subotu, 11. aprila u 21.10 časova na TV kanalu HBO 2.

Nekadašnji revolucionar Bob (Di Kaprio) živi u stanju paranoje pod dejstvom opijata, preživljavajući van mreže sa svojom živahnom, samostalnom kćerkom Vilom . Kad se njegov zli neprijatelj (Pen) opet pojavi poslije 16 godina i Vila nestane, bivši radikal kreće u potragu, a otac i kćerka se oboje bore s posljedicama njegove prošlosti.

Film „Savršeno poklapanje“ je fenomenalan romantični film, uzbudljiva romantična priča koja je na programu u nedjelju, 12. aprila u 15 časova na Pink Romance.

Izvor: m:tel

Zoe je izmislila aplikaciju za pronalaženje romantičnih partnera. Da bi ga prodala investitorima, testira ga na sebi, a aplikacija je povezuje sa Oliverom, ležernim umjetnikom koji nije njen tip. Da li je aplikacija pogriješila ili se suprotnosti privlače?

Po scenariju Ljiljane Habjanović-Đurović, u nedjelju, 12. aprila u 21.50 časova možete pogledati biografski film „Sveta Petka-Krst u pustinji“ na Radio-televiziji Republike Srpske.

Izvor: m:tel

Pobožna djevojka Paraskeva napušta svoj život među ljudima u gradu Konstantinopolju i nakon hodočašća u Jerusalim, odlazi u jordansku pustinju gdje provodi narednih 40 godina svog života boreći se sa iskušenjima, grijesima i unutrašnjim demonima. Prati se njen put od obične djevojke do najvoljenije i najpoštovanije svetiteljke pravoslavlja…

Ponedjeljak, 13. april rezervisan je za toplu dramsku i ljubavnu priču, film „Sjećanje“ na TV Cinemax u 18.20 časova.

Izvor: m:tel

Silvija (Džesika Čestejn) je socijalna radnica koja vodi jednostavan i strukturisan život: njena kćerka, njen posao, njeni sastanci. Ovo se mijenja kad je Sol (Piter Sarsgard) otprati kući sa proslave godišnjice mature. Njihov iznenadni susret će imati duboki uticaj na oboje dok otvaraju vrata prošlosti.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

(m:tel)

Možda će vas zanimati

