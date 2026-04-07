m:tel širi mrežu svojih poslovnica: Novo prodajno mjesto u Banjaluci

U naselju Lauš, na adresi Karađorđeva 114 u Banjaluci, otvorena je nova poslovnica kompanije m:tel, čime je dodatno unaprijeđena dostupnost telekomunikacionih usluga građanima ovog dijela grada.

Novo prodajno mjesto koncipirano je kao moderan i praktično organizovan prostor koji korisnicima omogućava da brzo i jednostavno dođu do svih potrebnih informacija, preporuka i rješenja. U okviru poslovnice dostupne su različite usluge – od odabira tarifnih opcija, preko kupovine mobilnih uređaja, pa sve do aktivacije dodatnih digitalnih sadržaja i servisa.

Radno vrijeme poslovnice je od ponedjeljka do petka od 8.00 do 18.00 časova, dok je subotom otvorena od 8.00 do 15.00 časova, što omogućava korisnicima veću fleksibilnost i lakši pristup uslugama.

Otvaranjem nove poslovnice, kompanija m:tel nastavlja sa širenjem svoje prodajne mreže i unapređenjem korisničkog iskustva.