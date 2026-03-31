HBO Max u aprilu donosi hit naslove i nove sezone omiljenih serija

April na HBO Max donosi veliki izbor novih sadržaja, iščekivanu novu sezonu HBO Original serije „Euforija“, posljednju sezonu Max Original serije „Komičari“, te novu HBO Original seriju „Braća“.

Od filmova izdvajamo biografske drame „Nezaustavljiv“ i „ Plavi mjesec“, ID True Crime specijal „Boy Band Confidential: A Hollywood Demons Event“ i još mnogo toga.

Biografska drama „Nezaustavljiv“ (Unstoppable) dostupna je od 3. aprila na HBO Max platformi, kao i na HBO kanalu 5. aprila od 20 časova.

Inspirativna istinita priča o Entoniju Roblesu (Džarel Džerom), dječaku rođenim sa jednom nogom, čiji nepokolebljivi duh i nesalomiva odlučnost omogućavaju da se suprotstavi svim preprekama i ostvari svoje snove. Uz ljubav i podršku posvećene majke Džudi (Dženifer Lopez) i ohrabrenje svojih trenera, Entoni uspjeva da prebrodi sve teškoće i izbori se za mjesto u rvačkom timu Univerziteta Arizone. Ipak, da bi ostvario svoj konačni cilj i postao NCAA šampion, moraće da uloži sve što može - i fizički i mentalno.

Peta i ujedno posljednja sezona serije „Komičari“ (Hacks), na platformu HBO Max stiže 10. aprila.

Nakon pogrešnih i neugodnih medijskih izvještaja o njenoj navodnoj smrti, Debora Vans (Džin Smart) i Ava (Hana Ajnbajnder) vraćaju se u Las Vegas odlučnije nego ikad da učvrste Deborino nasljeđe kao komičarke.

Od 13. aprila na HBO Max platformi dostupna je treća sezona serije „Euforija“ (Euphoria), kao i istog dana na HBO kanalu od 20 časova. Serija će imati osam epizoda.

„Euforija“ je jedna od najgledanijih serija u istoriji HBO-a, a prve dvije sezone osvojile su 25 nominacija za Emi, uključujući devet pobjeda u različitim kategorijama.

Radnja nove sezone odvija se nakon vremenskog skoka od pet godina, prikazujući likove u odrasloj dobi, izvan srednjoškolskog okruženja.

Grupa prijatelja iz djetinjstva suočava se s pitanjem vjere, mogućnošću iskupljenja i problemom zla. U glavnoj ulozi je dobitnica Emi nagrade Zendaya (Rue), kao i poznata glumačka ekipa, Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy) i Maude Apatow (Lexi).

Prva sezona serije „Braća“ (Half Man) dostupna je od 14. aprila na HBO Max platformi, kao i istog dana na HBO kanalu od 20 časova.

Ovu burnu dramsku seriju tokom četiri decenije prati napet odnos dvojice otuđene „braće“ ali Nial i Ruben nisu povezani krvlju. Jedan je žestok i odan, drugi je blag i povučen. U mladosti su bili nerazdvojni. Spojeni u živote kroz smrt i okolnosti, jedno drugome su jedino što imaju… Međutim, kada se Ruben pojavi na Nialovom vjenčanju tri decenije kasnije, sve djeluje drugačije. Ubrzo dolazi do eksplozije nasilja koja nas vodi kroz njihove živote, od osamdesetih do danas. Kroz šest epizoda, ova limitirana serija kroz period od 30 godina istražuje teme bratstva, nasilja i složenih, često krhkih odnosa među muškarcima.

ID True Crime specijal Boy Band Confidential: A Hollywood Demons Event (Boy Band Confidential: A Hollywood Demons Event) dostupan je od 14. aprila na HBO Max platformi.

Novi specijal donosi dublji pogled na fenomen dječačkih bendova kasnih 1990-ih i ranih 2000-tih, otkrivajući kako je industrija mlade izvođače pretvarala u komercijalni proizvod. Istovremeno, razotkrivaju se neispričane priče o zlostavljanju, zavisnosti i finansijskoj manipulaciji.

Biografska drama „Plavi mjesec“ (Blue Moon) dostupna je od 17. aprila na HBO Max platformi, kao i na HBO kanalu 19. aprila od 20 časova.

Radnja filma odvija se 31. marta 1943. godine, kada se legendarni tekstopisac Lorenc Hart suočava sa sopstvenim poljuljanim samopouzdanjem u baru Sardis, dok njegov nekadašnji saradnik Ričard Rodžers slavi premijeru mjuzikla „Oklahoma!“. U glavnim ulogama su Itan Hok, Margaret Kvoli, Endrju Skot i Bobi Kanavale. Režirao Ričard Linkleter.

