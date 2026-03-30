m:tel-u priznanje Comtrade System Integration kao potvrda izvrsnosti u primjeni naprednih IT rješenja

Na zajedničkom događaju kompanija Comtrade System Integration i IBM, posvećenom digitalnoj transformaciji i savremenim poslovnim izazovima, kompaniji m:tel dodijeljeno je priznanje za izuzetne rezultate u primjeni naprednih IT rješenja.

kompaniji m:tel dodijeljeno priznanje za izuzetne rezultate u primjeni naprednih IT rješenja Izvor: m:tel PR/ Comtrade System Integration

Nagrada "Comtrade Success Stories: IBM Excellence" potvrđuje više od deset godina uspješne saradnje sa kompanijom Comtrade System Integration, kao i kontinuiranu posvećenost m:tel-a razvoju i unapređenju kompleksnih tehnoloških sistema.

Priznanje je uručeno Zoranu Bunčiću, direktoru Funkcije informacionih tehnologija u kompaniji m:tel, dok je nagradu uručio Dejan Dorontić, Business Development Manager u kompaniji Comtrade System Integration.

U vremenu kada se tehnologija često posmatra kroz kratkoročne efekte, m:tel razvija dugoročan i strateški pristup.

Tehnologija je integrisana u samu osnovu poslovanja, što omogućava stabilnost sistema, visoke performanse i efikasnije upravljanje troškovima.

Posebnu vrijednost ove saradnje predstavlja njen kontinuitet - više od jedne decenije zajedničkog razvoja i unapređenja rješenja. Takav pristup pozicionira m:tel kao kompaniju koja tehnologiju koristi kao ključni pokretač rasta i stvaranja dodatne vrijednosti za korisnike. Ovo priznanje potvrđuje tehničku stručnost i sposobnost m:tel-a da upravlja složenim sistemima na pouzdan, održiv i poslovno efikasan način.

m:tel nastavlja sa ulaganjima u razvoj, inovacije i partnerstva, s ciljem očuvanja stabilne i dugoročne konkurentske prednosti u digitalnom okruženju.

Možda će vas zanimati

