m:tel podržao Samit energetike u Trebinju o energetskoj budućnosti regiona

Samit energetike "SET - Trebinje 2026" koji se održava u Trebinju okupio je investitore, predstavnike institucija, vodeće stručnjake i eksperte kao i predstavnike energetskih kompanija zemalja regiona, ali i širom svijeta koji razmatraju najvažnija pitanja iz ove oblasti

Izvor: m:tel PR/SRNA

Na sedmom Samitu više stotina učesnika raspravlja o najaktuelnijim temama iz oblasti energetike kao što su energetska tranzicija, trgovanja električnom energijom i investicijama u energetici, ali i o nekim novim temama, poput one o nuklearenoj energiji kao budućoj zamjenskoj energiji za fosilna goriva i o primjeni vještačke inteligencije u energetici.

Isto tako, utvrđuju se pravci razvoja, poput ulaganja u energetiku, trgovanju strujom, osnivanju berze električne energiji u BiH, kao i o primjeni novih tehnologija sa posebnim akcentom na digitalizaciju elektroenergetskog sistema.

Kompanija m:tel je podržala organizaciju ovog prestižnog skupa i tako pomogla da se objektivnije sagledaju trendovi razvoja elektroenergetskog sektora regiona. Posjetioci samita u m:tel kutku imaju priliku da upoznaju sa najnovijim uslugama i servisima kompanije.