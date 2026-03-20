Opustite se uz filmove iz bogatog sadržaja m:tel TV platformi

Uz m:tel TV platfotme, svaki član domaćinstva može pronaći sadržaj po svojoj mjeri – bilo da je riječ o sportu, filmovima, serijama, dječijem ili muzičkom programu. Ovog puta za vas smo izdvojili filmove po našem ukusu.

Bred Pit tumači glavnu ulogu u avanturističkom filmu "Do zvijezda", koji je na programu u subotu 21. marta u 21 čas na Star TV.

Astronaut Roj Mekbrajd kreće na misiju kroz opasan solarni sistem kako bi otkrio istinu o svom nestalom ocu i njegovoj propaloj ekspediciji, koja sada, 30 godina kasnije, ugrožava univerzum.

Pogledajmo sjajnu dramu, film "15 godina" na TV Cinemax 2 u nedjelju 22.3. u 10.00 časova.

Bivši klavirski vunderkind Dženi osuđena je na zatvorsku kaznu od 15 godina zbog ubistva koje nije počinila. Nakon puštanja na slobodu, pokušava da otupi svoju mržnju prema sebi molitvama u jednom hrišćanskom domu za rehabilitaciju.

Izvor: Promo

Kad upozna sirijskog ratnog izbjeglicu Omara koji je nadaren za pjevanje, pristaje da mu svira klavir na TV-takmičenju za muzičke talente. Međutim, pojavljivanjem u ovoj emisiji, Dženi takođe mora da se suoči sa čovjekom koji je počinio zločin za koji je ona osuđena. Dok je ona bila 15 godina u zatvoru, Flajšer, njena prva i jedina ljubav, postao je pop-zvijezda i član žirija na takmičenju muzičkih talenata u kojem su Dženi i Omar mogući pobjednici. Poslije svih ovih bolnih godina u zatvoru, za Dženi je trenutak izbora: želja za osvetom ili krhka sreća i budućnost.

TV kanal Pink Movies nam donosi sjajnu dramu, film "Čarobni Majk: Posljednji ples", u ponedjeljak 23.3. u 23 časa.

Izvor: Promo

Nakon što ga je propali poslovni dogovor ostavio bez novca, Majk je prisiljen da radi kao barmen u Floridi. Nadajući se posljednjem dobrom provodu, Majk bježi u London s poznatom bogatašicom koja mu daje ponudu koju ne može odbiti…uz pokoju skrivenu namjeru. Kada Majk otkrije njen plan mora se zapitati, mogu li on i novi zgodni plesači koje će morati dovesti u formu izvesti nemoguće?

Ratna drama, film "Bili smo vojnici", jedan je od bisera holivudske kinemtagorafije koji nas vraća u zaplet rata u Vijetnamu. B92 u srijedu 25. marta u 22.15 časova.

Izvor: Promo

Pukovnik Hal Mur nalazi se na čelu bataljona vazdušne konjice. Rođeni vođa, odan svojim vojnicima, koje priprema za prvu bitku u Vijetnamskom ratu. U novembru 1965. godine pukovnik Hal Mur i njegov bataljon koji čini 400 vojnika spustili su se u dolinu Ia Drang, mjesto u Vijetnamu poznato kao "Dolina smrti". Tamo ih je opkolilo oko 2000 sjeverno vijetnamskih vojnika. Za razliku od svog slavnoga prethodnika, generala Kastera, koji je na čelu istoimene jedinice stotinak godina ranije poginuo, Mur uspijeva da preživi u sukobu sa borcima Vietkonga i čak odnese pobjedu. Ali, cijena koju plaća je užasna...

