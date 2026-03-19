Novi Dopuna Start paket za bezbrižnu komunikaciju

Uz 30 GB mobilnog neta gledaj video sadržaje, koristi društvene mreže, obavljaj video-pozive, slušaj muziku, koristi navigaciju i budi online svaki dan.

Izvor: m:tel PR

Kad ti treba pouzdan start bez komplikacija, tu je m:tel Dopuna:Start paket – osmišljen da ti ponudi još više mobilnog neta i jednostavnu komunikaciju.

U novom Dopuna:Start paketu za 20 KM dobijaš:

2 KM bonusa za SMS i pozive prema svim mrežama u BiH i u romingu u mrežama operatera zemalja Zapadnog Balkana

30 GB mobilnog interneta za korišćenje u m:tel mreži u BiH

5 GB mobilnog interneta u romingu u mrežama operatera zemalja Zapadnog Balkana

Svi bonusi vrijede 15 dana od dana aktivacije, što ovaj paket čini idealnim domaćinom za sve one koji su u posjeti BiH.

Bez ugovora, bez čekanja – aktiviraj paket i koristi ga odmah. A tokom korišćenja dobijenih bonusa ili nakon njihove potrošnje, na raspolaganju su ti sve dostupne tarifne opcije za Dopuna korisnike.

Za brzu i jednostavnu komunikaciju bez ugovorne obaveze, odaberi Dopuna:Start paket dostupan u svim m:tel prodajnim mjestima ili kioscima Dopuna distributera širom BiH.

Za više informacija pozovi 066 10 10 10.