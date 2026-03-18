Prijateljstvo koja traje - m:tel i ove godine uz Infoteh-Jahorina

Svečano otvoren 25. po redu međunarodni simpozijum

Izvor: m:tel

Na Jahorini je danas počeo jubilarnI, XXV međunarodni naučno-stručni simpozijum „Infoteh-Jahorina 2026“, u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Jedan od najznačajnijih stručnih skupova, i ove godine okuplja veliki broj stručnjaka, naučnika, inženjera i studenata iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primjene.

Jubilej od 25 godina trajanja svjedoči o kontinuitetu i posvećenosti Infoteha za razvoj nauke, tehnologije i inovacija, koji je tokom godina prerastao iz regionalnog u međunarodni događaj. Na ovogodišnjem izdanju simpozijuma predstavljena su 244 rada oko 850 autora iz čak 28 zemalja.

Tradicionalni prijatelj „Infoteha“ je kompanija m:tel, koja je i ove godine podržala ovaj prestižni naučni skup. Na otvaranju se prisutnima u ime kompanije obratio Goran Đukanović, direktor Samostalnog sektora za upravljanje strategijom, programima i projektima, istakavši značaj saradnje akademske zajednice i tehnološkog sektora u vremenu brzog razvoja vještačke inteligencije i digitalnih tehnologija.

Međunarodni simpozijum „Infoteh-Jahorina 2026“ trajaće do petka 20. marta ove godine.