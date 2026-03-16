m:tel podržao ISCon 2026 - jednu od najvećih regionalnih IT konferencija

Kompanija m:tel podržala je organizaciju konferencije ISCon 2026, jedne od najvećih IT konferencija u regionu, koja je održana u subotu, 14. marta u Banjaluci.

Izvor: m:tel

Ovaj događaj okupio je više od 500 učesnika, stručnjaka, inovatora i IT entuzijasta s ciljem razmjene znanja i diskusije o najnovijim tehnološkim trendovima.

Tokom cjelodnevnog programa održan je niz predavanja i diskusija u kojima su učestvovali stručnjaci iz različitih oblasti IT industrije. Posebna pažnja posvećena je temi vještačke inteligencije i njenom uticaju na budućnost tehnološkog razvoja i poslovanja.

Svoj doprinos programu dali su i stručnjaci kompanije m:tel. Ostoja Čenić i Ognjen Guzijan, senior network inženjeri, održali su predavanje u kojem su govorili o transformaciji uloge mrežnih inženjera - od tradicionalnog rada sa mrežnom infrastrukturom ka sve većoj upotrebi automatizacije i programiranja u upravljanju mrežama.

Pored stručnih predavanja i panela, posjetioci su imali priliku da učestvuju i u interaktivnim sadržajima, među kojima je bio i m:tel Escape Room. Kroz ovu aktivnost učesnici su, rješavajući zadatke i simulirajući otklanjanje tehničkih problema, pokazali kako tehnologija i ljudski um moraju djelovati zajedno kako bi se došlo do rješenja i „otključao izlaz“ iz izazovne situacije.

Kompanija m:tel tradicionalno podržava događaje koji doprinose razvoju IT zajednice i razmjeni znanja, te kroz partnerstvo sa konferencijom ISCon nastavlja da podstiče inovacije, razvoj tehnoloških rješenja i jačanje regionalne IT scene.

(m:tel)