Kompanija m:tel pokrovitelj i domaćin iftara u Banjaluci

Izvor Promo
0

Ove godine kompanija m:tel bila je pokrovitelj i domaćin iftara u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Banjaluka, a u okviru ramazanskog programa, na kojem su bili prisutni studenti banjalučkih fakulteta islamske vjeroispovijesti i članovi zajednice.

Kompanija m:tel pokrovitelj i domaćin iftara u Banjaluci Izvor: m:tel PR

Želja kompanije m:tel bila je da u duhu zajedništva i suživota pokaže poštovanje prema sugrađanima za koje je ovo vrijeme velikog praznika. Tom prilikom, Jelena Trivan, generalna direktorka m:tel-a je rekla:

"To što smo različiti nije usud, nego privilegija, jer učimo jedni od drugih i nadam se da ćemo živjeti u miru i zajedništvu mnogo godina".

Ismir Husedžinović, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Banjaluka zahvalio je kompaniji m:tel na podršci i istakao da se m:tel prvi put nalazi među kompanijama koje su se pridružile organizaciji ovih večeri.

Podrškom ovakvim događajima kompanija m:tel nastavlja da njeguje vrijednosti zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja u zajednici u kojoj posluje.

