m:tel dodatno jača mobilnu mrežu u Banjaluci: Nova 4G bazna stanica na dvorani Borik

Stabilniji signal i veći kapacitet interneta tokom velikih događaja.

Izvor: Promo/M:tel

Veliki događaji u banjalučkoj Sportskoj dvorani Borik ubuduće će imati još bolju digitalnu podršku - na ovom objektu postavljena je nova 4G bazna stanica koja dodatno jača kapacitet m:tel mobilne mreže.

Postavljanjem nove 4G bazne stanice na dvorani Borik u Banjaluci, hiljade posjetilaca koji dolaze na utakmice, koncerte i druge manifestacije od sada imaju stabilniji mobilni internet i bolje mogućnosti za istovremeno korištenje mobilnih usluga.

Mnogobrojni posjetioci dvorane Borik moći će istovremeno i bez zagušenja dijeliti fotografije i video-zapise na društvenim mrežama ili direktno strimovati za dodatno uživanje u svakom trenutku.

Ovim unapređenjem, kompanija m:tel dodatno potvrđuje opredjeljenje da korisnicima obezbijedi najbolje iskustvo mobilne komunikacije i tokom najvećih događaja.