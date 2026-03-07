logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nove ispovijesti u podkastu "Ako ćutimo, one su same": Nastavak serijala o borbi žena protiv nasilja

Nove ispovijesti u podkastu "Ako ćutimo, one su same": Nastavak serijala o borbi žena protiv nasilja

Izvor Promo
0

Povodom Međunarodnog dana žena, kompanija m:tel donosi nastavak podkasta „Ako ćutimo, one su same“, u kojem se kroz lične ispovijesti žena koje su preživjele nasilje otvara važan društveni razgovor o ovom problemu.

Nove ispovijesti u podkastu "Ako ćutimo, one su same": Nastavak serijala o borbi žena protiv nasilja Izvor: m:tel

„Osmi mart nije samo jedan dan u godini kada se setimo žena. Osmi mart nisu samo pokloni i cveće. Osmi mart je dan kada treba da se podsetimo da je briga o ženama i zaštita njih odluka i stav. To je dan kada treba da se podsetimo da postoje stvarne žene koje imaju stvarne probleme i koje žive u stvarnom nasilju. Mi smo izabrali da ne ćutimo i nastavljamo sa podkastom ‘Ako ćutimo, one su same’“, poručila je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, najavljujući nastavak serijala.

U novoj epizodi podcasta govori se o priči žene koja je godinama trpjela psihičko, fizičko i ekonomsko nasilje. Nasilje je počelo još tokom trudnoće, a prvi put je pretučena kada je njena beba imala samo četiri mjeseca. Uprkos obrazovanju, poslu i sopstvenom domu, našla se u začaranom krugu nasilja iz kojeg nije bilo lako izaći.

Iz tog braka otišla je kada je njena kćerka imala tri godine. Tada je prijavila nasilje i započela novu borbu - borbu sa institucijama. Njena priča, nažalost, još uvijek nije završena. Sudski postupci i dalje traju. Zbog bezbjednosti, identitet sagovornice u podkastu je zaštićen, ali njena priča ostaje važna, kao svjedočanstvo kroz šta prolaze mnoge žene i kao podsjetnik da podrška društva može biti presudna da nasilje prestane.

Prva epizoda iz novog ciklusa podkasta biće emitovana u subotu, 7. marta 2026. godine u 20 časova na YouTube kanalu kompanije m:tel.

Serijal „Ako ćutimo, one su same“ ima za cilj da razbije tišinu o nasilju nad ženama i podsjeti da je odgovornost cijelog društva da reaguje, pruži podršku i ne ostavi žrtve same. Realizovan je uz podršku Sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS