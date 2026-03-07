Nove ispovijesti u podkastu "Ako ćutimo, one su same": Nastavak serijala o borbi žena protiv nasilja

Povodom Međunarodnog dana žena, kompanija m:tel donosi nastavak podkasta „Ako ćutimo, one su same“, u kojem se kroz lične ispovijesti žena koje su preživjele nasilje otvara važan društveni razgovor o ovom problemu.

Izvor: m:tel

„Osmi mart nije samo jedan dan u godini kada se setimo žena. Osmi mart nisu samo pokloni i cveće. Osmi mart je dan kada treba da se podsetimo da je briga o ženama i zaštita njih odluka i stav. To je dan kada treba da se podsetimo da postoje stvarne žene koje imaju stvarne probleme i koje žive u stvarnom nasilju. Mi smo izabrali da ne ćutimo i nastavljamo sa podkastom ‘Ako ćutimo, one su same’“, poručila je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, najavljujući nastavak serijala.

U novoj epizodi podcasta govori se o priči žene koja je godinama trpjela psihičko, fizičko i ekonomsko nasilje. Nasilje je počelo još tokom trudnoće, a prvi put je pretučena kada je njena beba imala samo četiri mjeseca. Uprkos obrazovanju, poslu i sopstvenom domu, našla se u začaranom krugu nasilja iz kojeg nije bilo lako izaći.

Iz tog braka otišla je kada je njena kćerka imala tri godine. Tada je prijavila nasilje i započela novu borbu - borbu sa institucijama. Njena priča, nažalost, još uvijek nije završena. Sudski postupci i dalje traju. Zbog bezbjednosti, identitet sagovornice u podkastu je zaštićen, ali njena priča ostaje važna, kao svjedočanstvo kroz šta prolaze mnoge žene i kao podsjetnik da podrška društva može biti presudna da nasilje prestane.

Prva epizoda iz novog ciklusa podkasta biće emitovana u subotu, 7. marta 2026. godine u 20 časova na YouTube kanalu kompanije m:tel.

Serijal „Ako ćutimo, one su same“ ima za cilj da razbije tišinu o nasilju nad ženama i podsjeti da je odgovornost cijelog društva da reaguje, pruži podršku i ne ostavi žrtve same. Realizovan je uz podršku Sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini.