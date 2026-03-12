Nova domaća serija "Saučesnici" stiže 14. marta na Superstar

Ne propustite napetu dramu o moći, odgovornosti i granicama ljubavi

Izvor: m:tel

Nakon nedavne bioskopske premijere filma „Saučesnici”, korisnici m:tel TV platformi će imati priliku da od 14. marta od 21.00 čas gledaju istoimenu seriju na kanalu Superstar.

Riječ je o psihološko-socijalnoj drami sa elementima trilera, nastale po scenariju Ognjena Obradovića i u režiji Marka Novakovića.

Glavni junaci serije su Branko i Sofija čiji se idilični život naglo mijenja nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali. Brankov uticaj u malom gradu u Srbiji pomaže im da se izvuku bez posljedica. Sofiji je sve teže da prihvati takvu realnost, a savjest koja ih oboje progoni odraziće se na njihov dalji odnos i dovesti do niza neočekivanih događaja.

Glavne uloge tumače: Anica Dobra, Milica Janevska, Nevena Nerandžić, Radovan Vujović, Zlatan Vidović.

Film i seriju je producirao Lazar Ristovski, dok je izvršni producent Jovan Ristovski. Ostvarenje je realizovano u produkciji Zillion Film-a, uz manjinske koproducente Inter Film iz Hrvatske i Partysans iz Sjeverne Makedonije, kao i uz podršku m:tel-a i TS Media – multimedijalnog segmenta Telekoma Srbija, koji kontinuirano ulažu u razvoj domaće i regionalne audio-vizuelne produkcije i savremenih formata sadržaja.