Uživajte u sjajnim filmskim naslovima uz m:tel

TV kanal HBO 3 nam donosi fantastično dramsko ostvarenje, film "Na vrhu", koji možete pogledati u subotu 14.3. u 17.30 časova.

Grupa prijatelja milijardera okuplja se usred tekuće međunarodne krize u filmu koji je napisao i režirao Džesi Armstrong (HBO-ovi "Nasljednici"), sedmostruki dobitnik Emija i nominovan za Oskara. Glavne uloge tumače Stiv Karel, Džejson Švarcman, Kori Majkl Smit i Remi Jusef.

U subotu 14.3. u 22.47 časova na RTRS-u pogledajte satirični horor film iz 2024. "Supstanca", u režiji i po scenariju Korali Farže.

Film prati posrnulu slavnu ličnost, Elizabet Sparkl (Demi Mur), koja, nakon što je njen producent (Denis Kvejd) otpusti zbog godina, koristi drogu sa crnog tržišta koja stvara njenu mlađu verziju, ali sa neočekivanim sporednim efektima.

Film je premijerno prikazan 19. maja 2024. na Kanskom filmskom festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji scenario. Dobio je pozitivne recenzije kritičara i ostvario komercijalni uspjeh. Bio je nominovan za pet Oskara, uključujući onaj za najbolji film, a pobjedu je odnio u kategoriji za najbolju šminku. Demi Mur je za svoju ulogu bila nagrađena Zlatnim globusom, Nagradom Udruženja televizijskih filmskih kritičara i Nagradom Udruženja filmskih glumaca.

Film "2012" je akcioni triler novije produkcije, a na programu je u nedjelju 15. marta 2026. godine u 22.55 časova na TV AXN.

Dr. Adrian Helmslej, član svjetskog geofizičkog tima koji istražuje efekat zračenja od dotad neviđenih solarnih oluja na Zemlju, otkriva da se jezgro Zemlje zagrijeva. On upozorava predsjednika SAD, Tomasa Vilsona, da kora Zemlje postaje nestabilna i da bez odgovarajućih priprema za spašavanje dijela svjetske populacije, cijela ljudska rasa je osuđena. U međuvremenu, pisac Džekson Kurtis nailazi na iste informacije. Dok svjetski lideri žure da izgrade "barke" kako bi izbjegli nadolazeću kataklizmu, Kurtis se trudi da pronađe način da spasi svoju porodicu. U međuvremenu, vulkanske erupcije i zemljotresi bez presedana nanose pustoš širom svijeta.

Na TV kanalu Pink Thriller možete pogledati izuzetan kriminalistički triler, film "Očuh", u utorak 17. marta 2026. godine u 14.00 časova.

Kad se Majkl Harding vrati kući iz vojne škole, otkriva da se njegova majka do ušiju zaljubila u svog šarmantnoga partnera Dejvida, pa da sad živi s njim. Na početku se Dejvid čini kao savršeno simpatičan tip, idealan budući muž i očuh. Međutim, kad Majkl i njegova devojka počnu kopati po Dejvidovoj prošlosti, otkrivaju tamnu i opasnu stranu Majklovog budućeg "tatice".

