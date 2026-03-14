Nova epizoda podkasta „Ako ćutimo, one su same“ donosi priču o snazi, majčinstvu i novom početku

Autor m:tel
U nastavku serijala razgovora „Ako ćutimo, one su same“, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan razgovara sa još jednom ženom koja je preživjela porodično nasilje.

Kroz ličnu ispovijest sagovornice koja je spas od nasilnika našla u sigurnoj kući, otvara se iskren razgovor o borbi za novi početak i snazi da se, uprkos teškim iskustvima, nastavi dalje.

Iako je iza nje iskustvo nasilja, sagovornica u podkastu govori otvoreno, sa širokim osmijehom i optimizmom. Njena borba nije prestala, jer iako je otišla od nasilnika, svakodnevno se suočava sa novim izazovima i kao majka djeteta sa autizmom. Njena priča svjedoči o snazi, hrabrosti i važnosti podrške u trenucima kada je ona najpotrebnija.

Novu epizodu podkasta pogledajte u subotu 14. marta 2026. godine u 20 časova na YouTube kanalu kompanije m:tel, a na istom kanalu možete pronaći i prethodne razgovore iz ovog serijala.

Serijal „Ako ćutimo, one su same“ donoseći stvarne priče žena koje su preživjele nasilje, ima za cilj da podstakne razgovor o ovom problemu i ukaže na značaj podrške i institucija i društva. Realizuje se uz podršku sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini.

