logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Revanš mečevi osmine finala Lige šampiona: Direktno na Arena Sport kanalima

Revanš mečevi osmine finala Lige šampiona: Direktno na Arena Sport kanalima

Gledajte na m:tel TV platformama

Revanš mečevi osmine finala Lige šampiona: Direktno na Arena Sport kanalima

Prve utakmice osmine finala Lige šampiona ponudile su nevjerovatne rezultate i individualne partije koje će se dugo pamtiti. Revanš mečevi igraju se naredne dvije večeri u direktnim prenosima na Arena Sport TV kanalima.

U utorak, 17. marta od 21 čas sastaju se Arsenal - Bajer Leverkuzen (prva utakmica 1:1 , Arena 3 Premium), Čelsi - Pariz Sen Žermen (2:5, Arena 2 Premium) i Mančester Siti - Real Madrid (0:3, Arena 1 Premium).

U srijedu, 18. marta, u 18.45 časova se sastaju Barselona - Njukasl (1:1, Arena 2 Premium), dok od 21 čas igraju Bajern - Atalanta (6:1, Arena 2 Premium), Liverpul - Galatasaraj (0:1, Arena 1 Premium) i Totenhem - Atletiko Madrid (2:5, Arena 3 Premium).

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga - Lige Evrope i Konferencijske lige, kao i preglede svih utakmica.

Od 1. aprila pet novih Arena Sport kanala

Ponuda sportskog sadržaja na m:tel TV platformama od 1. aprila biće značajno proširena uvođenjem čak pet novih Arena Sport kanala, čime korisnici dobijaju još više prostora za uživanje u najatraktivnijim sportskim događajima i ekskluzivnim takmičenjima.

Novi kanali donose više prostora za prenose najzanimljivijih mečeva i događaja, ali i nove sadržaje za koje će Arena Sport od 1. aprila biti ekskluzivni nosilac TV prava.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS