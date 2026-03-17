Revanš mečevi osmine finala Lige šampiona: Direktno na Arena Sport kanalima

Izvor: m:tel

Prve utakmice osmine finala Lige šampiona ponudile su nevjerovatne rezultate i individualne partije koje će se dugo pamtiti. Revanš mečevi igraju se naredne dvije večeri u direktnim prenosima na Arena Sport TV kanalima.

U utorak, 17. marta od 21 čas sastaju se Arsenal - Bajer Leverkuzen (prva utakmica 1:1 , Arena 3 Premium), Čelsi - Pariz Sen Žermen (2:5, Arena 2 Premium) i Mančester Siti - Real Madrid (0:3, Arena 1 Premium).

U srijedu, 18. marta, u 18.45 časova se sastaju Barselona - Njukasl (1:1, Arena 2 Premium), dok od 21 čas igraju Bajern - Atalanta (6:1, Arena 2 Premium), Liverpul - Galatasaraj (0:1, Arena 1 Premium) i Totenhem - Atletiko Madrid (2:5, Arena 3 Premium).

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga - Lige Evrope i Konferencijske lige, kao i preglede svih utakmica.

Od 1. aprila pet novih Arena Sport kanala

Ponuda sportskog sadržaja na m:tel TV platformama od 1. aprila biće značajno proširena uvođenjem čak pet novih Arena Sport kanala, čime korisnici dobijaju još više prostora za uživanje u najatraktivnijim sportskim događajima i ekskluzivnim takmičenjima.

Novi kanali donose više prostora za prenose najzanimljivijih mečeva i događaja, ali i nove sadržaje za koje će Arena Sport od 1. aprila biti ekskluzivni nosilac TV prava.