Novo lice m:tel IPTV-ja stiže na vaše ekrane

Od 25. marta počinje postepeno uvođenje modernijeg i intuitivnijeg TV iskustva

Izvor: mtel

Uz dolazak još bogatijeg sportskog sadržaja, novih Arena Sport kanala i Evrolige, m:tel IPTV ulazi u novu eru. Već od 25. marta počinje postepeno uvođenje unaprijeđene platforme, koja donosi modernije, brže i intuitivnije TV iskustvo.

Moderan dizajn koji se lako koristi

Novi interfejs donosi savremen, animiran dizajn, uz zadržane prepoznatljive elemente na koje ste navikli. Navigacija je pojednostavljena, a cjelokupno iskustvo inspirisano je vodećim Smart TV rješenjima, kako biste se snašli odmah, bez dodatnog prilagođavanja.

Sadržaj koji dolazi do vas

Zaboravite na dugo pretraživanje. Platforma vas intuitivno vodi do sadržaja koji želite da gledate: od aktuelnih filmova i serija do najgledanijih emisija. Nova epizoda omiljene serije ili preporuka baš po vašem ukusu dočekaće vas već na početnom ekranu.

Unaprijeđeni TV vodič i personalizacija

TV vodič donosi jasan pregled svih kanala, uključujući i one na koje trenutno niste pretplaćeni, olakšavajući otkrivanje novih sadržaja. Uz dodatne opcije personalizacije, TV iskustvo možete u potpunosti prilagoditi sebi.

Pametni widgeti za svakodnevno gledanje

Redizajnirani widgeti omogućavaju brži pristup informacijama i dodatnim funkcijama, čineći svakodnevno gledanje televizije još jednostavnijim i ugodnijim.

Od 25. marta, novi izgled m:tel IPTV platforme biće postepeno uvođen korisnicima, kako bi prelazak protekao jednostavno i bez prekida u gledanju omiljenog sadržaja. Za sva pitanja i dodatne informacije korisnicima je na raspolaganju besplatan broj 0800 50 000, dostupan 24/7.