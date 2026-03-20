logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novo lice m:tel IPTV-ja stiže na vaše ekrane

Izvor Promo
0

Od 25. marta počinje postepeno uvođenje modernijeg i intuitivnijeg TV iskustva

Novi dizajn mtel iptv Izvor: mtel

Uz dolazak još bogatijeg sportskog sadržaja, novih Arena Sport kanala i Evrolige, m:tel IPTV ulazi u novu eru. Već od 25. marta počinje postepeno uvođenje unaprijeđene platforme, koja donosi modernije, brže i intuitivnije TV iskustvo.

Moderan dizajn koji se lako koristi

Novi interfejs donosi savremen, animiran dizajn, uz zadržane prepoznatljive elemente na koje ste navikli. Navigacija je pojednostavljena, a cjelokupno iskustvo inspirisano je vodećim Smart TV rješenjima, kako biste se snašli odmah, bez dodatnog prilagođavanja.

Sadržaj koji dolazi do vas

Zaboravite na dugo pretraživanje. Platforma vas intuitivno vodi do sadržaja koji želite da gledate: od aktuelnih filmova i serija do najgledanijih emisija. Nova epizoda omiljene serije ili preporuka baš po vašem ukusu dočekaće vas već na početnom ekranu.

Unaprijeđeni TV vodič i personalizacija

TV vodič donosi jasan pregled svih kanala, uključujući i one na koje trenutno niste pretplaćeni, olakšavajući otkrivanje novih sadržaja. Uz dodatne opcije personalizacije, TV iskustvo možete u potpunosti prilagoditi sebi.

Pametni widgeti za svakodnevno gledanje

Redizajnirani widgeti omogućavaju brži pristup informacijama i dodatnim funkcijama, čineći svakodnevno gledanje televizije još jednostavnijim i ugodnijim.

Od 25. marta, novi izgled m:tel IPTV platforme biće postepeno uvođen korisnicima, kako bi prelazak protekao jednostavno i bez prekida u gledanju omiljenog sadržaja. Za sva pitanja i dodatne informacije korisnicima je na raspolaganju besplatan broj 0800 50 000, dostupan 24/7.

Tagovi

mtel mtel IPTV novine

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

RECENZIJE

TIPS & TRICKS