Sav sport na jednom mjestu: Od 1. aprila gledajte Evroligu na m:tel-u

Od 1. aprila ljubitelji vrhunske košarke u Bosni i Hercegovini mogu uživati u Evroligi na Arena Sport kanalima - i to upravo kroz m:tel TV platforme, koje svojim korisnicima donose najatraktivniji sportski sadržaj na jednom mjestu.

Evroliga stiže u najuzbudljivijoj fazi sezone, kada svaki meč nosi dodatnu težinu, a borba za završnicu postaje sve intenzivnija. Posebnu pažnju privlače susreti regionalnih rivala Crvene zvezde i Partizana, ali i tima iz Dubaija, za koji nastupaju reprezentativci Bosne i Hercegovine.

Dolazak Evrolige dio je unapređenja Arena Sport sadržaja, koji će od aprila biti dostupan u proširenom izdanju u okviru m:tel IPTV i m:SAT ponude. Gledaocima će biti na raspolaganju čak pet novih kanala - Arena 4 Premium, Arena 5 Premium, Arena Sport 7, Arena Tenis i Arena Adrenalin, čime se dodatno obogaćuje sportski sadržaj.

Uz Evroligu, korisnici m:tel-a već sada mogu pratiti i novu sezonu Formule 1, dok od aprila u program stižu i Bundesliga, španska Endesa liga, kao i fudbalska prvenstva Holandije, Portugala, Austrije, Slovenije i drugih evropskih liga.

