m:tel TV preporuke: Donosimo najbolje filmske naslove za naredne dane

Fenomenalna dramska komedija „Šampioni“, na programu je u subotu, 7. marta u 19.30 časova na TV kanalu HBO 2.

Bobi Fareli režira Vudija Harelsona u ovoj urnebesnoj i dirljivoj adaptaciji španskog filma, dobitnika nagrade Goja iz 2018. godine, o košarkaškom treneru koji po nalogu suda tokom 90 dana trenira tim za Specijalnu olimpijadu. Iako je u početku sumnjičav prema potencijalu ekipe, ubrzo shvata da tim može da dogura dalje nego što su mogli i da zamisle.

Film „Trka sa đavolom“ je uzbudljiva kriminalistička drama, bazirana na istinitom događaju. Na Pink Action u nedjelju, 8. marta u 15 časova.

Reditelj i scenarista je Džejson Kabel _ bivši pripadnik specijalnih jedinica . Scenario je napisan na osnovu njegovog ličnog iskustva iz Kolumbije kada je sarađivao sa Odredom za suzbijanje narkotika (DEA). Radnja filma prati put droge od Meksika, preko SAD do Kanade. Izvršni direktor međunarodnog konglomerata šalje svoja dva najbolja čovjeka da istraže nestanak nekoliko pošiljaka kokaina i nađu krivca u lancu krijumčarenja droge.

Zasnovana na Pučinijevoj operi „Boem“, film „Zakup“ priča priču o jednoj godini u životu prijatelja koji žive boemskim životom u modernom Ist vilidžu u Njujorku, 1989-1990. godine. Ponedjeljak, 9. mart u 14 časova na TV Viasat Kino.

Revolucionarna rok-opera Džonatana Larsona, nagrađena Pulicerom, priča je o grupi njujorških boema koji se nastoje izraziti kroz svoju umjetnost i „mjere svoj život ljubavlju“. Ova sjajna drama okupila je poznata glumačka imena koja nam približavaju boemski život u svijetu siromaštva i željom za boljim životom.

Maštate da imate mnogo novca? Onda preporučujemo komediju, film „Lova do krova“ na TV Prva u srijedu 11. marta u 00.00 časova.

Dobar život Dona i Bridžet Kardigan je ugrožen kada Don, koji je godinu dana bez posla, odustane od traženja posla, a Bridžet, domaćica, ne radi veći dio svog života. Njihovi dugovi su 300.000 dolara. Nakon što to sazna, Bridžet mora da nađe posao. Nevoljno prihvata posao u Banci federalnih rezervi. I odmah je očarana starim istrošenim novcem koji se uništava. Smišlja plan kako da vrati svoj stari način života krađom tog novca.

Svi m:tel TV korisnici imaju priliku da uživaju u bogatoj ponudi filmova, serija, edukativnih programa i još mnogo toga, potpuno besplatno, do 31. marta 2026. godine! TS Media videoteka nudi više od 5.000 naslova, sa sadržajem za sve uzraste i ukuse, pa možete biti sigurni da će svaki član porodice pronaći nešto za sebe.

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.