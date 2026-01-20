logo
Evropski fudbalski velikani u direktnim prenosima na Arena Sport TV

Autor Nikolina Damjanić
Gledajte na m:tel TV platformama

Prenosi utakmica na Arena Sport kanalima Izvor: Depositphotos

Pred gledaocima Arene Sport su nova fudbalska uzbuđenja. Nakon pauze, igraju se utakmice 7. kola Lige šampiona i Lige Evrope.
U Ligi šampiona, u utorak, 20. januara od 21 čas igraju Inter - Arsenal (Arena 2 Premium) i Real Madrid - Monako (Arena Sport 2).

Dan kasnije, u srijedu 21. januara takođe od 21 čas igraju Juventus - Benfika uz direktan prenos na Arena 2 Premium TV kanalu i Slavia Prag - Barselona (Arena Sport 1).

U četvrtak, 22. decembra u Ligi Evrope od 18.45 časova možete pratiti direktan prenos utakmice Malme - Crvena Zvezda (Arena 1 Premium) i Roma - Štutgart (21.00, na Arena Sport 3).

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

