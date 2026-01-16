logo
m:tel TV Preporuke: Zimski maraton odličnog filmskog sadržaja

Autor Nikolina Damjanić
0

Već u petak, 16. januara u 23.53 na TV Prva možete pogledati akcioni triler „Autobus 657“ sa Robertom De Nirom u glavnoj ulozi.

m:tel TV Preporuke filmovi Izvor: TV Prva

Von mora do petka da plati 300.000 dolara za liječenja svoje kćerke. Kad mu ponestane izbora, on se udružuje s pohlepnim saradnikom Koksom u pljački kockarnice u kojoj rade. Kada stvari krenu naopako oni su prisiljeni da otmu gradski autobus 657 i uzmu putnike za taoce.

Izvor: HBO

Film „Alma i Oskar“ istražuje burnu trogodišnju vezu između prve dame bečkog društva Alme Maler (1879-1964) i austrijskog umjetnika Oskara Kokoške (1886-1980). Subota, 17. januar u 13.10 časova, TV HBO.

Na početku 1900-ih, Kokoška je bio umjetnik u usponu, pod uticajem Gustava Klimta, ali sa sopstvenim prepoznatljivim ekspresionističkim stilom. Smatrali su ga jednim od najvećih ekspresionista 20. vijeka, stvorio je svoje najpoznatije djelo s Almom kao modelom, a tokom njihove veze imao je najproduktivniji period u životu. Alma Maler, kompozitorka, bila je živa figura u bečkom svijetu umjetnosti i muzike, a kad je započela vatrenu aferu sa Kokoškom, već je sahranila prvog supruga, kompozitora Gustava Malera, i započela povremenu vezu sa arhitektom Valterom Gropijusom. „Alma i Oskar“ je svjedočanstvo o snazi i opasnostima njihove strasti.

Izvor: AMC

Televizijski kanal AMC nam donosi briljantnu komediju „Mlađi referenti“, koja je na programu u ponedjeljak, 19. januara u 14.10 časova.

Bili i Nik, dva briljantna trgovca u četrdesetim godinama, dobila su otkaz u kompaniji koja je zaostala sa razvojem novih tehnologija. Kako bi preživjeli, odlučuju da se prijave za praksu kod internet giganta - Gugla. Samo nekoliko najboljih dobiće priliku da se zaposle u poznatoj kompaniji. Konkurencija su im mladi kompjuterski genijalci. Oni moraju da se prilagode i počnu da koriste alate koje i poznaju, što izaziva niz komičnih situacija.

Izvor: STAR life

Porodičnu komediju, film „Džek i Džil“ možete pogledati u srijedu, 21. januara na TV STAR Life u 22 časa.

Porodični čovjek Džek Fedelstajn priprema se za Dan zahvalnosti i posjetu svoje pasivno-agresivne sestre bliznakinje Džil, koja nakon dolaska odbija da se vrati kući. Džekov, inače spokojan život se pretvara u užas…

Za više informacija o sadržajima m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a posjetite mtel.ba/tv-svijet.

