Film "Saučesnici" premijerno prikazan pred publikom u Beogradu

Produkciju podržali m:tel i TS Media

Izvor: mtel

U Cineplexx Galeriji u Beogradu održana je svečana premijera filma „Saučesnici“, psihološko-socijalne drame sa elementima trilera, nastale po scenariju Ognjena Obradovića i u režiji Marka Novakovića.

Film je producirao Lazar Ristovski, dok je izvršni producent Jovan Ristovski. Ostvarenje je realizovano u produkciji Zillion Film-a, uz manjinske koproducente Inter Film iz Hrvatske i Partysans iz Sjeverne Makedonije, kao i uz podršku m:tel-a i TS Media – multimedijalnog segmenta Telekoma Srbija, koji kontinuirano ulažu u razvoj domaće i regionalne audio-vizuelne produkcije i savremenih formata sadržaja.

Premijeri su prisustvovali brojni predstavnici filmske industrije, medija i partnera, kao i članovi autorske i glumačke ekipe filma, među kojima su Lazar i Jovan Ristovski, Marko Novaković, Radovan Vujović, Zoran Cvijanović, Danica Ristovski, Milica Janevski, Nevena Nerandžić i Jovan Belobrković.

Izvor: mtel

Svjetsku premijeru film je imao u novembru prošle godine na ARPA Film Festivalu u Los Anđelesu, dok se festivalski život nastavlja u februaru na Winter Film Festivalu u Njujorku. Nakon Beograda, film će premijerno biti prikazan i u drugim gradovima Srbije, kao i u Banjaluci 12. februara.

Nakon bioskopske distribucije u Srbiji i BiH, film „Saučesnici“ dobiće i mini-seriju od četiri epizode, koja će biti dostupna u TS Media videoteci, dodatno potvrđujući strateško opredeljenje Telekom Srbija grupe ka razvoju digitalnih platformi i dostupnosti kvalitetnog domaćeg sadržaja široj publici.