m:tel i ove godine donosi prazničnu čaroliju u Banjaluku

Dvije noći, dva velika imena i bezbroj razloga za slavlje u srcu Banjaluke

Izvor: mtel

Uz podršku kompanije m:tel, Banjalučane i goste grada u najluđoj noći očekuje spektakularan novogodišnji koncert Nataše Bekvalac, 31. decembra 2025. godine, dok će 1. januara 2026. praznično slavlje nastaviti Aco Pejović. Koncerti će biti održani na platou ispred teniske arene u parku „Mladen Stojanović”.

Ne propustite priliku da praznike provedete u Banjaluci jer vas očekuju odlična energija, najljepše emocije i dva vrhunska koncerta pod otvorenim nebom.

m:tel sa zadovoljstvom čestita Novu 2026. godinu svim građanima, uz želju da praznike provedu u dobrom raspoloženju, zajedništvu i nezaboravnoj atmosferi ispunjenoj muzikom.