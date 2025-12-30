logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

m:tel i ove godine donosi prazničnu čaroliju u Banjaluku

m:tel i ove godine donosi prazničnu čaroliju u Banjaluku

Autor Nikolina Damjanić
0

Dvije noći, dva velika imena i bezbroj razloga za slavlje u srcu Banjaluke

mtel podrška novogodišnjih koncerata Izvor: mtel

Uz podršku kompanije m:tel, Banjalučane i goste grada u najluđoj noći očekuje spektakularan novogodišnji koncert Nataše Bekvalac, 31. decembra 2025. godine, dok će 1. januara 2026. praznično slavlje nastaviti Aco Pejović. Koncerti će biti održani na platou ispred teniske arene u parku „Mladen Stojanović”.

Ne propustite priliku da praznike provedete u Banjaluci jer vas očekuju odlična energija, najljepše emocije i dva vrhunska koncerta pod otvorenim nebom.

m:tel sa zadovoljstvom čestita Novu 2026. godinu svim građanima, uz želju da praznike provedu u dobrom raspoloženju, zajedništvu i nezaboravnoj atmosferi ispunjenoj muzikom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mtel Nataša Bekvalac Aco Pejović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS