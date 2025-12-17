logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jedna bitka za drugom" - praznična HBO premijera

"Jedna bitka za drugom" - praznična HBO premijera

Autor Nikolina Damjanić
0

Ne propustite ekskluzivnu premijeru nominovanog filma za Zlatni globus u okviru m:tel praznične ponude, uz otvorene videoteke i HBO Premium paket

Jedna bitka za drugom na HBO Izvor: Warner Bros

Korisnike m:tel TV paketa ovog prazničnog perioda očekuje poseban filmski užitak.

Otvorene su videoteke TS Media i Apollon, kao i kompletan HBO Premium TV paket sa pet HBO kanala, bogatom videotekom i pristupom HBO Max aplikaciji, a sve to je bez naknade dostupno do 15. januara 2026. godine.

Upravo u okviru ove bogate praznične ponude stiže i vrhunski filmski događaj - premijera filma „Jedna bitka za drugom”, ostvarenja koje predvodi ovogodišnje nominacije za Zlatni globus sa čak devet nominacija, uključujući i onu za najbolji film.

Globalna striming premijera filma biće u petak 19. decembra, ekskluzivno na HBO Max-u, dok je TV premijera na HBO kanalu zakazana za 28. decembar u 20 časova.

Film „Jedna bitka za drugom”, u produkciji Warner Bros. Pictures, napisao je, režirao i producirao Pol Tomas Anderson, a u glavnim ulogama su dobitnici Oskara, BAFTA i Zlatnog globusa Leonardo Dikaprio, Šon Pen i Benisio del Toro, uz Redžinu Hol, te nominovane za Zlatni globus Tejanu Tejlor i Čejs Infiniti.

Ova snažna drama prati propalog revolucionara Boba, kojeg tumači Leonardo Dikaprio, koji živi izvan sistema sa svojom ćerkom Vilom.

Kada se njegov stari neprijatelj ponovo pojavi nakon 16 godina, a ćerka nestane, započinje napeta i emotivna potraga koja otvara stare rane i posljedice prošlih izbora.

Dodajte svemu ovome velike TV ekrane na rate, mogućnosti premotavanja, pauziranja, vraćanja propuštenog sadržaja i snimanja omiljenih emisija i jasno je - vaša dnevna soba postaje pravi kućni bioskop.

Uživajte uz m:tel i velike priče na velikim ekranima u svom domu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

mtel HBO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS