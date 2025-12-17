"Jedna bitka za drugom" - praznična HBO premijera

Ne propustite ekskluzivnu premijeru nominovanog filma za Zlatni globus u okviru m:tel praznične ponude, uz otvorene videoteke i HBO Premium paket

Izvor: Warner Bros

Korisnike m:tel TV paketa ovog prazničnog perioda očekuje poseban filmski užitak.

Otvorene su videoteke TS Media i Apollon, kao i kompletan HBO Premium TV paket sa pet HBO kanala, bogatom videotekom i pristupom HBO Max aplikaciji, a sve to je bez naknade dostupno do 15. januara 2026. godine.

Upravo u okviru ove bogate praznične ponude stiže i vrhunski filmski događaj - premijera filma „Jedna bitka za drugom”, ostvarenja koje predvodi ovogodišnje nominacije za Zlatni globus sa čak devet nominacija, uključujući i onu za najbolji film.

Globalna striming premijera filma biće u petak 19. decembra, ekskluzivno na HBO Max-u, dok je TV premijera na HBO kanalu zakazana za 28. decembar u 20 časova.

Film „Jedna bitka za drugom”, u produkciji Warner Bros. Pictures, napisao je, režirao i producirao Pol Tomas Anderson, a u glavnim ulogama su dobitnici Oskara, BAFTA i Zlatnog globusa Leonardo Dikaprio, Šon Pen i Benisio del Toro, uz Redžinu Hol, te nominovane za Zlatni globus Tejanu Tejlor i Čejs Infiniti.

Ova snažna drama prati propalog revolucionara Boba, kojeg tumači Leonardo Dikaprio, koji živi izvan sistema sa svojom ćerkom Vilom.

Kada se njegov stari neprijatelj ponovo pojavi nakon 16 godina, a ćerka nestane, započinje napeta i emotivna potraga koja otvara stare rane i posljedice prošlih izbora.

Dodajte svemu ovome velike TV ekrane na rate, mogućnosti premotavanja, pauziranja, vraćanja propuštenog sadržaja i snimanja omiljenih emisija i jasno je - vaša dnevna soba postaje pravi kućni bioskop.

Uživajte uz m:tel i velike priče na velikim ekranima u svom domu!