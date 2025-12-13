Fanovi "True Detective" su opsednuti trilerom sa ocjenom 95%: Hit mini-serija mnogima prošla ispod radara, a "kida"

Ukoliko ste voljeli seriju "True Detective", sigurni smo da će vam se dopasti i triler miserije "Top of the Lake"

Prva sezona "True Detective" podigla je lestvicu krimi žanra toliko visoko da joj, realno, ni nastavci iste serije nisu dorasli. HBO hit postao je merna jedinica za sve misterije – ako im nije barem blizu, teško da će proći kod publike.

Malo koji naslov se približio toj teškoj, napetoj atmosferi koja odlikuje "True Detective", ali jedno ostvarenje je ipak jedan od rijetkih izuzetaka. Riječ je o seriji "Top of the Lake", i u pitanju je mračna, moćna mini-serija Džejn Kempion smještena u zabačenu zajednicu gdje se iza idilične prirode kriju zločini nad ženama.

Pogledajte kadrove iz serije:

Poput "True Detective-a", i ova priča je prepuna tajni, lažnih tragova i nelagodnih istina, a sve vodi do jasnog, zaokruženog završetka.

O čemu se radi u "Top of the Lake"?

"Top of the Lake" prati detektivku Robin Grifin, stručnjaka za slučajeve se**ualnog nasilja, koja se vraća u svoj rodni kraj na Novom Zelandu. Tamo istražuje nestanak dvanaestogodišnje trudne djevojčice Tui, koja je poslednji put viđena kako ulazi u jezero. Ubrzo se otkriva da je trudna, a kako Robin dublje ulazi u slučaj, otkriva mrežu porodičnih tajni, nasilja i korupcije unutar izolovane planinske zajednice.

Robin se bori ne samo sa slučajem, već i sa sopstvenim traumama iz mladosti, zbog kojih se posebno vezuje za Tui. Što više kopa, to je jasnije da je zajednica prepuna mračnih tajni, a da Tui nije nestala “tek tako”, već da je bila okružena ljudima koji su je potpuno iznevjerili.

Paralelno sa istragom, na zemlji Tuiinog oca pojavljuje se neobična grupa žena predvođena misterioznom GJ – simboličan “otpor” patrijarhatu u mjestu gdje se ženske sudbine uglavnom ignorišu.

Kroz Robinin pogled, serija pokazuje koliko su zločini nad ženama potcenjeni i zanemareni, i koliko je važno kada se neko konačno usudi da ih vidi i shvati ozbiljno. Uprkos ličnim borbama, Robin ne odustaje od Tui – i upravo ta upornost vodi do istine.

Serija je mračna, slojevita i prepuna psihološke tenzije — fokus nije samo na misteriji, već i na traumama koje likovi nose i onome što se krije ispod savršeno mirne površine jezera.

Zašto je porede sa "True Detective"?

"Top of the Lake" se često poredi sa "True Detective", jer obe serije ruše standardne krimi klišee i nose mračne misterije smještene u izolovane zajednice. Ali dok "True Detective" priča priču kroz dvojicu detektiva, "Top of the Lake" daje fokus ženskoj perspektivi i zločinima koji se često gurnu pod tepih.