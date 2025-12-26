logo
m:tel i ove godine daruje „S ljubavlju hrabrim srcima“

m:tel i ove godine daruje „S ljubavlju hrabrim srcima“

Autor Nikolina Damjanić
0

Kompanija m:tel je i u 2025. godini podržala humanitarnu akciju „S ljubavlju hrabrim srcima“, koja ovoga puta ima za cilj prikupljanje sredstava i podrške za osnivanje i opremanje centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Mtel u akciji s ljubavlju hrabrim srcima Izvor: mtel

Ovaj centar će biti organizovan u tri jedinice, i to u Banjaluci, Derventi i Foči, a u okviru njega će porodicama i djeci, na jednom mjesto, biti dostupni socijalni radnik, pedagog, psiholog i defektolog.

Kao društveno odgovorna kompanija, m:tel je i ovoga puta novčanom donacijom i ustupanjem humanitarnog broja 1411 učestvovala u ovoj humanoj akciji.

Donatorsko veče, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, biće održano večeras 26. decembra 2025. godine, a kratki humanitarni broj 1411, čijim pozivom građani doniraju 1 KM po pozivu, ostaje otvoren do 31. decembra.

Pridružite se ovoj humanoj akciji, pozovite broj 1411!

