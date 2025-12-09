logo
Evropske fudbalske lige u direktnim prenosima na Arena Sport TV

Evropske fudbalske lige u direktnim prenosima na Arena Sport TV

Izvor mondo
Gledajte na m:tel TV platformama

Evropske fudbalske lige u direktnim prenosima na Arena Sport TV Izvor: Depositphotos

Arena Sport i ove sedmice će obradovati ljubitelje fudbala, jer će u naše domove donijeti direktne prenose utakmica evropskih fudbalskih velikana.

U Ligi šampiona, već u utorak, 9. decembra od 21 časova igraju Inter – Liverpul (Arena 1 Premium), Barselona - Ajntraht (Arena Sport 1) i Atalanta - Čelsi (Arena 2 Premium). Dan kasnije, u srijedu 10. decembra takođe od 21 čas igraju Real Madrid i Mančester Siti uz direktan prenos na Arena 1 Premium TV kanalu.

U četvrtak, 11. decembra u Ligi Evrope od 18.45 časova možete pratiti direktan prenos utakmice Šturm - Crvena Zvezda na Arena 1 Premium TV. Te večeri, na programu su i utakmice Lige konferencija.

Na kanalima Arene Sport moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, kao i preglede svih utakmica.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i ON TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

