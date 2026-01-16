Magija sa sjajnim poklonima: Naručite HONOR Magic8 Pro u m:tel ponudi

Fantastična preorder ponuda koja vas nagrađuje

Izvor: mtel

Zakoračite u novu eru uz HONOR Magic8 Pro telefon koji profesionalnu tehnologiju donosi pravo u vašu svakodnevicu.

Revolucionarna 200 MP Ultra Night telefoto kamera, inteligentna AI obrada slike i premium tehnologija - HONOR Magic8 Pro je stvoren za one koji zahtijevaju najbolje u svakom detalju.

Tokom preorder perioda od 16. januara do 8. februara ove godine uz ovaj uređaj dobićete vrijedne poklone:

• Savršeni HONOR Pad 10 tablet

• 12 mjeseci 360° garancije koja pokriva sva oštećenja

• 3 mjeseca Google AI Pro sa čak 2 TB cloud prostora

Kada izaberete HONOR Magic8 Pro dobićete najnoviju generaciju performansi, profesionalnu kameru koja postavlja nova pravila, dizajn koji oduzima dah sa fantastičnim ekranom, bateriju koja skoro da prkosi zakonima fizike a puni se munjevito, novi svijet naprednih AI tehnologija, izuzetnu otpornost i izdržljivost.

HONOR Magic8 Pro je više od telefona, to je nova definicija vrhunske tehnologije, sa kojom ćete osjetititi magiju u svakom dodiru. Ne propustite nevjerovatnu m:tel ponudu, naručite ga uz sjajne poklone!

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite na 0800 50 000.