Testirali smo Honor Pad 10: Ozbiljno dobar tablet po cijeni koja baš ima smisla

Ukoliko ne želite da izdvojite ogroman novac za tablet, a ne zadovoljavate se pukim prosjekom - Honor Pad 10 model je možda baš za vas. Evo kako se pokazao na našem testu.

Postojalo je vrijeme kada smo se brinuli za budućnost tabletakao uređaja, kada su na tržištu dominirala samo dva imena, čiji "duopol" niko zaista nije pokušavao da ospori. To danas djeluje kao davna prošlost, a ponuda novih uređaja je toliko raznolika i primamljiva da se ponekad osjećamo kao Buridanov magarac.

Za tu promjenu najzaslužnija je srednja klasa, koja je počela da implementira premijum karakteristike po veoma primamljivim cijenama. I upravo jedan takav model je nedavno stigao na naš test – Honor Pad 10.

Na papiru, ovaj tablet kompanije Honordonosi sve ono što danas očekujemo od modernog tableta: veliki ekran, premijum izradu, kvalitetan zvuk, stabilan rad, veliku bateriju i cijenu kojoj je teško odoljeti.

Šta tačno nudi, kako sve to izgleda u praksi i kakvi su naši utisci? Odgovore donosimo u nastavku – hajde da počnemo.

Honor Pad 10: Dizajn

Koliko je vremena potrebno da se otvori kutija i izvadi uređaj? E, baš toliko nam je bilo dovoljno da steknemo utisak da je izrada Honor Pad 10 tableta na premijum nivou.

Aluminijumsko kućište izrađeno je u "unibody" stilu, sa ravnom poleđinom i ravnim ramom, ali bez oštrih ivica koje bi držanje učinili neprijatnim. Zapravo, tablet veoma udobno leži u rukama, iako njegove dimenzije od 277.1 x 179.3 x 6.3 mm sugerišu da će ga mnogi oslanjati na stomak, koljena ili sto u zavisnosti od položaja i mjesta korišćenja. Tome u prilog ide i težina od 525 grama koja je osjetna nakon prolongirane upotrebe, ali ne i naporna.

Honor je 12,1-inčni ekran opasao prilično tankim okvirima, pa uređaj uživo djeluje kompaktnije nego što brojke sugerišu. Power taster i "klackalica" za kontrolu jačine zvuka smješteni su na desnoj ivici i pod prstima daju prijatan i taktilan osjećaj. Na donjoj strani smješten je USB-C port.

Posebno zadovoljstvo predstavlja zvučni sistem. Honor Pad 10 na raspolaganje stavlja šest zvučnika koji, bez obzira na orijentaciju tableta, "ispaljuju" snažan i jasan zvuk. Možemo da potvrdimo i da Honor Spatial Audio funkcija nije samo marketinški trik, već se prostorni stereo efekat jasno osjeća u filmovima, serijama i igrama. Bas nije pretjerano dubok, ali volumen i čistoća su iznad prosjeka u ovoj klasi.

Kamere na tabletima ne zaslužuju posebnu pažnju, niti je Honor ovdje pokušavao da se nadigrava sa pametnim telefonima. Ono što je bitno je da su glavna i prednja kamera, rezolucije 8 MP, sasvim dovoljne za video pozive i skeniranje dokumenata.

Honor Pad 10: Ekran

Ekran Honor Pad 10 tableta je najbolji pokazatelj koliko je proizvođač ozbiljno shvatio svoj zadatak, pa rješenje dužine dijagonale od 12,1 inč ostavlja snažan utisak već na prvi pogled.

U pitanju je LCD panel rezolucije 2.560 x 1.600 piksela, čiji je odnos stranica 16:10. To se u praksi pokazalo kao pun pogodak, posebno za multimediju. Filmovi, serije i YouTube izgledaju odlično, bez prevelikih crnih ivica, dok je rad u split-screen režimu daleko prijatniji nego na klasičnim 16:9 ekranima.

Oštrina displeja je na visokom nivou, a pojedinačni pikseli se ne primjećuju ni pri bližem gledanju. Utisak dodatno podiže brzina osvježavanje od 120 Hz. Skrolovanje kroz interfejs, društvene mreže i veb stranice proteklo je veoma glatko.

Osvjetljavanje ekrana kreće se do 500 nita, što se pokazalo kao sasvim dovoljno za rad u zatvorenom prostoru, ali i za korišćenje napolju kada nismo baš bili na direktnom suncu. Boje su prijatne i uravnotežene, bez prenaglašenog kontrasta ili vještačkog zasićenja. Honor je donio veoma prirodan prikaz koji prija očima tokom dužeg korišćenja.

Zapravo, zaštita vida je nešto na šta se Honor posebno fokusirao. Ekran dolazi sa TUV sertifikatima koji garantuju manje plavog svjetla na nivou hardvera, kao i odsustvo neprijatnog treperenja. Tu su i dodatne opcije poput dinamičkog zatamnjivanja i režima za čitanje.

Honor Pad 10: Performanse i softver

Kada su u pitanju performanse, Honor Pad 10 nije ostavio prostor za nesigurnost. Pokreće ga dobro poznat Snapdragon 7 Gen 3 čipset, koji na raspolaganju ima 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije.

Nema iznenađenja. Tokom svakodnevnog korišćenja, sistem se ponaša stabilno, bez iritantnih zastoja ili dužih učitavanja. Aplikacije se otvaraju brzo i rade fluidno, bez obzira da li je riječ o striming servisima, društvenim mrežama ili nešto zahtjevnijim aplikacijama, kao što su one za obradu slika i videa.

I multitasking je izuzetno solidan. Prelazak između više aplikacija je brz, a podijeljeni ekran funkcioniše bez zastoja. Čak i kada smo uključili ogroman broj kartica u pregledaču, tablet je vrlo dobro držao tempo.

Ni gejming ne predstavlja problem za ovaj čipset. Ogroman broj naslova će raditi bez ikakvih problema, uključujući i one najpopularnije kao što su PUBG i Call of Duty: Mobile. Ipak, kako nije u pitanju flagship čipset, treba imati na umu da su u grafički intenzivnim igrama najbolja podešavanja i maksimalan broj kadrova rezervisani za značajno skuplje modele.

Što se tiče softvera, Honor Pad 10 pokreće MagicOS 9, zasnovan na Android 15 operativnom sistemu. Sistem je optimizovan za veliki ekran, pa su opcije poput podijeljenog ekrana, plutajućih prozora i velikog broja AI dodataka, koje smo već vidjeli na Honor telefonima, direktno integrisane.

Interfejs je vizuelno prijatan i intuitivan, bez nepotrebnih komplikacija koje samo opterećuju iskustvo, a opet prepun korisnih funkcija.

Honor Pad 10: Baterija i punjenje

Veliki tablet podrazumijeva i veliku bateriju, a Honor Pad 10 na ovom polju nije pravio kompromise. Ispod "haube" nalazi se rješenje kapaciteta od 10.100 mAh.

Tokom korišćenja, tablet je bez problema mogao izdrži cijeli dan intenzivnog rada, bez obzira na to da li je fokus na multimediji, pretraživanju interneta ili kombinaciji više aplikacija.

Gledanje video sadržaja, čitanje i rad u aplikacijama ne prazne bateriju agresivno, pa je uz umjereno korišćenje moguće izvući višednevnu autonomiju.

Punjenje se vrši snagom do 35 W, što nisu posebno impresivne brojke. Ipak, bateriju je moguće napuniti od 0 do 100 za nešto više od sat i po vremena. Za tako veliki kapacitet – više nego prihvatljivo vrijeme, ako nas pitate.

Honor Pad 10: Cijena

Cijena je upravo ona tačka na kojoj Honor Pad 10 prestaje da bude samo "dobar tablet" i postaje veoma primamljiva kupovina. Preporučena maloprodajna cijena za srpsko tržište je 39.999 dinara (oko 330 evra) za konfiguraciju sa 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, što jasno cilja kupce koji žele ozbiljan tablet sa velikim ekranom i dobrim performansama, ali ne žele da zalaze u teritoriju premijum modela.

Po našem mišljenju, Honor Pad 10 svojom cijenom pogađa pravu mjeru i opravdava svaki uložen dinar.

