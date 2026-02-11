Putujte bez brige – roming je sada pod vašom kontrolom

Uz m:tel Roming net tarifne opcije osjetite potpunu slobodu komunikacije i tokom putovanja

Izvor: mtel

Planiranje putovanja danas podrazumijeva više od rezervacije smještaja i karata, jer je pouzdana i sigurna komunikacija postala jednako važna. Upravo zato m:tel je omogućio da roming komunikacija više ne bude stvar slučajnosti, već vašeg svjesnog izbora.

Kako bi komunikaciju u inostranstvu svojim korisnicima učinio potpuno kontrolisanom i bezbrižnom, m:tel je od 1. februara ukinuo automatski roming. To znači da se roming usluge koriste isključivo uz aktiviranu Roming Net tarifnu opciju, čime korisnici imaju jasan uvid u troškove i potpunu kontrolu nad potrošnjom.

m:tel korisnicima na raspolaganju su različite Roming Net tarifne opcije, koje omogućavaju potpunu fleksibilnost jer sami birate zemlju ili regiju, količinu interneta i trajanje paketa – onoliko koliko vam zaista treba, bez nepredviđenih troškova i bez razmišljanja da li ste isključili mobilne podatke pri prelasku granice. Posebno ističemo nove Roming tarifne opcije sa uključenim putnim zdravstvenim osiguranjem koje će vam pružiti dodatnu sigurnost gdje god da putujete.

Važan korak prije svakog putovanja je i zamjena stare 3G kartice za 4G. Sve veći broj zemalja već gasi 3G, a pojedine i 2G mreže, što može značiti da bez 4G kartice komunikacija uopšte neće biti moguća. Besplatnom zamjenom kartice i aktivacijom Roming net tarifne opcije, na vrijeme obezbjeđujete stabilnu i dostupnu mrežu – gdje god da putujete.

Bilo da putujete poslovno ili privatno, kratko ili na duže vrijeme, rješenje je jednostavno: pripremite se prije puta i uživajte u sigurnoj, jasnoj i pouzdanoj komunikaciji – bez stresa i neugodnih iznenađenja.

Roming tarifne opcije aktivirajte putem m:tel aplikacija Moj m:tel ili m:go, putem servisa Moj meni pozivom *100# ili aktivacijom na mtel.ba.