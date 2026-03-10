logo
Osmina finala Lige šampiona - uživo na Arena Sport TV kanalima

Autor Nikolina Damjanić
Gledajte na m:tel TV platformama

Osmina finala Lige šampiona na mtel Izvor: Depositphotos

Spektakularne utakmice Lige šampiona ponovo su na kanalima Arena Sport. Mečevi osmine finala su na programu 10. i 11. marta, a revanši 17. i 18. marta.

Već u utorak, 10. marta od 21 čas sastaju se Atalanta - Bajern (Arena 3 Premium), Atletiko Madrid - Totenhem (Arena 2 Premium) i Njukasl - Barselona (Arena 1 Premium). Dan kasnije, u srijedu, 11. marta takođe od 21 čas možete pratiti utakmice Pariz Sen Žermen - Čelsi (Arena 2 Premium) i Real Madrid - Mančester Siti (Arena 1 Premium), dok od 18.45 časova igraju Bajer Leverkuzen - Arsenal (Arena 2 Premium).

Na kanalima Arene Sport moći ćete, osim Lige šampiona, da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga - Lige Evrope i Konferencijske lige, kao i preglede svih utakmica.

Od 1. aprila pet novih Arena Sport kanala

Ponuda sportskog sadržaja na m:tel TV platformama od 1. aprila biće značajno proširena uvođenjem čak pet novih Arena Sport kanala, čime korisnici dobijaju još više prostora za uživanje u najatraktivnijim sportskim događajima i ekskluzivnim takmičenjima.

Novi kanali donose više prostora za prenose najzanimljivijih mečeva i događaja, ali i nove sadržaje za koje će Arena Sport od 1. aprila biti ekskluzivni nosilac TV prava.

