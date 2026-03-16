Evroliga stiže na m:tel – uskoro gledajte najbolju evropsku košarku!

Još više sporta na Arena Sport kanalima!

Izvor: mtel

Ponuda sportskog sadržaja na m:tel TV platformama uskoro postaje još bogatija. Ljubitelje sporta očekuju spektakularni mečevi Evrolige - najelitnijeg evropskog klupskog košarkaškog takmičenja, koje će biti dostupno na Arena Sport kanalima.

U Evroligi se susreću najbolji evropski klubovi i najveće zvijezde svjetske košarke, a svaka sezona donosi spektakularne duele koji okupljaju milione gledalaca i potvrđuju status ovog takmičenja kao vrhunca evropske klupske košarke.

Posebnu draž ovom takmičenju daje jedinstvena atmosfera u evropskim dvoranama. Mečevi u Beogradu, Atini, Istanbulu i drugim košarkaškim centrima poznati su po strastvenim navijačima i energiji koja podsjeća na najveće fudbalske spektakle.

Dolazak Evrolige dio je širenja sportske ponude na m:tel TV platformama. Od 1. aprila korisnicima će biti dostupno i pet novih Arena Sport kanala – Arena 4 Premium, Arena 5 Premium, Arena Sport 7, Arena Tenis i Arena Adrenalin, koji dodatno proširuju prostor za prenose najatraktivnijih sportskih događaja i ekskluzivnih takmičenja.

Uskoro, vrhunsku evropsku košarku pratite putem m:tel IPTV i m:SAT platformi, uz Arena Sport kanale - mjesto gdje vas očekuje još više vrhunskog sporta.