Podkast "Ako ćutimo, one su same": Kraj braka ne znači i kraj nasilja

Nova epizoda donosi priču o nasilju koje nakon razvoda samo mijenja oblik

Izvor: m:tel PR

Nova epizoda podkasta iz serijala "Ako ćutimo, one su same" donosi priču koja pokazuje da kraj braka ne znači nužno i kraj nasilja.

Sagovornica Jelene Trivan ovoga puta je Merima Njegić, majka dvoje djece koja i nakon razvoda nastavlja da trpi nasilje, sada u online prostoru.

Kroz potresnu i iskrenu ispovijest sagovornice, koja je sa dvoje djece utočište pronašla u sigurnoj kući, otvara se razgovor o novim oblicima nasilja, strahu koji ne prestaje i borbi za dostojanstvo. Iako je fizički izašla iz nasilnog odnosa, njen bivši suprug nastavlja da je uznemirava putem društvenih mreža, pokušavajući na taj način da naruši njen ugled i integritet.

U Meriminim riječima, u njenom slučaju nema olakšanja koje obično prati izlazak iz nasilnog odnosa. I dalje osjeća da borba traje, bez jasnog kraja i nade da će ona prestati u budućnosti. Ovo je priča o tišini koja ostaje nakon nasilja, o životu u sjeni prošlosti i o pokušajima da se pronađe sigurnost u svijetu koji je i dalje nesiguran.

Novu epizodu podkasta pogledajte u subotu, 21. marta 2026. godine u 20 časova na YouTube kanalu kompanije m:tel, gdje možete pronaći i prethodne razgovore iz ovog serijala.

Podkast serijal "Ako ćutimo, one su same" kroz stvarne ispovijesti žena otvara prostor za razumijevanje različitih oblika nasilja i podsjeća koliko je važno da nijedna žena ne ostane sama u toj borbi. Realizuje se uz podršku sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini.