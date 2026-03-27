m:tel TV preporuke: Ušuškajte se uz vrhunske filmove i serije

m:tel TV platforme donose bogat izbor sadržaja za sve generacije - od trilera i avantura do filmskih i serijskih hitova koje vrijedi pogledati narednih dana.

U subotu, 28. marta u 12.35 časova na TV AMC možete pogledati odličan triler, film "Rizična igra" koji nas vodi u svijet internetskog kockanja.

Kada siromašni student koji krene onlajn poker igru propadne, on se dogovara licem u lice sa čovjekom za koga misli da ga je prevario, lukavim ofšor preduzetnikom.

Šta ako biste mogli da otvorite prolaz da putem njega ponovo proživite presudan trenutak iz svoje prošlosti?

Na ovo sudbinsko pitanje odgovor se traži u avanturističkom filmu "Veliko hrabro predivno putovanje", u nedjelju, 29. marta u 20 časova na TV HBO.

Sara (Margot Robi) i Dejvid (Kolin Farel) samci su i potpuni stranci koji se upoznaju na vjenčanju zajedničkog prijatelja i ubrzo se, zahvaljujući neočekivanom obrtu sudbine, nađu na velikom, smjelom, prelijepom putovanju - duhovitoj i fantastičnoj avanturi tokom koje ponovo proživljavaju važne trenutke iz svoje prošlosti, osvjetljavajući kako su dospjeli tu gdje su danas … i možda dobivši priliku da promijene svoju budućnost.

Džoni Dep i Forest Vitaker tumače glavne uloge u krimi-trileru "Grad laži", koji će biti emitovan u utorak, 31. marta u 21.40 časova na TV FilmBox Premium.

Detektiv losanđeleske policije, Rasel Pul, godinama pokušava da riješi svoj najvažniji slučaj, ubistva repera Notorious B.I.G.-a i Tupaka Šakura, ali poslije dvije decenije istraga i dalje stoji u mjestu. Džek Džekson, novinar koji očajnički pokušava da spase svoj ugled i karijeru, odlučan je da otkrije zašto je tako. U potrazi za istinom, njih dvojica udružuju snage i razotkrivaju sve širu mrežu institucionalne korupcije i laži.

Film "Ljubav je slijepa" je tipična dramska komedija sa odličnim scenarijem. Možete je pogledati u srijedu, 1. aprila u 13 časova na TV Pink Romance.

Priča filma je o mladoj djevojci koja bukvalno ne može da vidi ili čuje svoju majku, iako žive pod istim krovom. Uz pomoć ekscentričnog psihijatra i slučajnog heroja, djevojka pokušava odrasti, ali se zaljubi i djelimično osigura svoju budućnost, uprkos tome što nije u stanju da vidi stvari koje su ispred nje...

