Billie Jean King Cup u Banjaluci

m:tel partner velikih sportskih događaja

Izvor: m:tel

Banjaluka je ovih dana centar vrhunskog ženskog tenisa. U periodu od 6. do 11. aprila 2026. godine, grad na Vrbasu domaćin je međunarodnog takmičenja “Billie Jean King Cup” II E/A grupe – najvećeg svjetskog ekipnog takmičenja u ženskom tenisu.

Mečevi se odigravaju na terenima Nacionalnog teniskog saveza Republike Srpske, gdje publika ima priliku da uživa u vrhunskim sportskim duelima i podrži domaće teniserke. Pored reprezentacije Bosne i Hercegovine, na turniru učestvuje još devet nacionalnih timova: Austrija, Bugarska, Sjeverna Makedonija, Južna Afrika, Egipat, Grčka, Maroko, Kipar i Finska.

Izvor: m:tel

Organizaciju takmičenja potpisuje Teniski savez Bosne i Hercegovine, dok je domaćin i koordinator događaja Teniski savez Republike Srpske.

Podršku ovom sportskom događaju pruža kompanija m:tel, koja kontinuirano ulaže u razvoj sporta i promociju zdravih životnih vrijednosti. Kroz ovakve inicijative, m:tel potvrđuje svoju posvećenost zajednici i doprinosi da Banjaluka bude prepoznata kao važna destinacija na sportskoj mapi regiona i šire.

(m:tel)