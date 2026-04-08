Počinju Dani Vlade S. Miloševića u Banjaluci

Manifestacija “Dani Vlade S. Miloševića”, koju tradicionalno organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjaluci u saradnji sa Muzikološkim društvom Republike Srpske, a uz podršku kompanije m:tel, biće održana od 8. do 25. aprila u Banjaluci.

Izvor: Petar Susnjar

Manifestacija je posvećena sjećanju na istaknutog kompozitora, etnomuzikologa i pedagoga Vladu S. Miloševića, a i ove godine okuplja eminentne domaće i inostrane umjetnike, profesore i studente, sa ciljem afirmacije umjetničke muzike, razmjene znanja i promocije mladih talenata.

Program obuhvata koncerte, predavanja i radionice, a posebno mjesto u ovogodišnjoj manifestaciji zauzima obilježavanje 270 godina od rođenja Volfganga Amadeusa Mocarta. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 8. april u 20.00 časova u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor.

Sadržaji će biti realizovani na više lokacija u gradu, uključujući Kulturni centar Banski dvor, Muzej Republike Srpske, Studentski kulturni centar i Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjaluci.

Podrškom manifestaciji “Dani Vlade S. Miloševića”, kompanija m:tel nastavlja dugogodišnje opredjeljenje ka razvoju i unapređenju kulture i umjetnosti, prepoznajući njihov značaj u očuvanju identiteta, podsticanju kreativnosti i stvaranju trajnih vrijednosti u društvu.

