Revanš utakmice Lige šampiona u fudbalu direktno na Arena Sport kanalima

Gledajte na m:tel TV platformama

Izvor: Depositphotos

Naredne dvije večeri uživaćemo u spektakularnim revanš utakmicama četvrtfinala Lige šampiona. Kamere Arene Sport pratiće u direktnim prenosima najzanimljivije momente širom Evrope.

U najtežoj poziciji nalaze se Barselona i Real Madrid koji su izgubili na domaćem terenu.U utorak, 14. aprila od 21 čas se sastaju Atletiko Madrid - Barselona (prva utakmica 2:0, Arena 2 Premium) i Liverpul - Pariz Sen Žermen (0:2, Arena 1 Premium), a dan kasnije u srijedu, 15. aprila od 21 čas igraju Arsenal - Sporting (1:0, Arena 2 Premium) i Bajern - Real Madrid (2:1, Arena 1 Premium).

Prve polufinalne utakmice igraju se 28. i 29. aprila, a veliko finale Lige šampiona zakazano je za 30. maj.

Na Arena Sport kanalima moći ćete da gledate u direktnom prenosu i druge utakmice evropskih fudbalskih liga, Lige Evrope i Konferencijske lige, kao i preglede svih utakmica.

