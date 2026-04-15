logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

m:tel: Izmjene u rasporedu TV kanala u skladu sa pravilima RAK-a

Izvor Promo
0

izmjene u rasporedu TV kanala na m:tel platformama Izvor: Depositphotos

Kompanija m:tel obavještava korisnike da su izvršene izmjene u rasporedu TV kanala na njihovim platformama, u skladu sa Pravilom 99/2026 Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kojim je propisano da se javni radiotelevizijski servisi Bosne i Hercegovine distribuišu u prvih devet kanala u programskoj listi.

U skladu s tim, kanali javnih servisa BHT1 i FTV sada su dostupni na pozicijama 7 i 8.

"Kako je ovo pravilo RAK-a stupilo na snagu 31. marta ove godine, kao telekom operator bili smo dužni postupiti u skladu s njim, poštujući propisane zakone i obaveze", poručili su iz kompanije m:tel.

Iz m:tel-a podsjećaju da korisnici IPTV platforme imaju mogućnost kreiranja liste omiljenih kanala, čime mogu jednostavno prilagoditi raspored sadržaja vlastitim navikama gledanja.

Paralelno sa ovim izmjenama, kompanija je dodatno unaprijedila TV ponudu, obogaćujući je novim kanalima i sadržajima različitih žanrova, kako bi korisnicima omogućila još kvalitetnije i raznovrsnije TV iskustvo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

m:tel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS