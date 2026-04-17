m:tel iskustva iz oblasti digitalne bezbjednosti i povezivanja škola predstavljena na međunarodnoj sceni

Kompanija m:tel predstavila rješenja za digitalno inkluzivno obrazovanje na međunarodnom skupu u Ženevi, s fokusom na bezbjedan internet za škole i inicijativu "Siguran net".

Izvor: Marc Bader

Kompanija m:tel još jednom je potvrdila relevantnu ulogu u globalnim inicijativama usmjerenim na razvoj digitalno inkluzivnog obrazovanja, kroz učešće na prestižnom međunarodnom događaju „Bridging the Digital Divide - From Evidence to Practice: Innovative Public-Private Collaboration Models for School Connectivity“, održanom u Ženevi.

Predstavnik kompanije m:tel, Zoran Bunčić, direktor Funkcije informacionih tehnologija, učestvovao je kao govornik među ekspertima iz oblasti digitalne transformacije, obrazovanja i javnih politika, gdje je predstavio konkretna rješenja i rezultate koje m:tel implementira u Bosni i Hercegovini.

U fokusu njegovog izlaganja bila su iskustva u razvoju sigurnog i dostupnog internet okruženja za škole, realizovana kroz saradnju sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske. Posebno je istaknuta inicijativa „Siguran net“, koja omogućava kontrolisan i bezbjedan pristup internetu za učenike i nastavno osoblje, štiteći ih od neprimjerenih sadržaja i digitalnih prijetnji.

Prezentovana rješenja kompanije m:tel prepoznata su kao primjer dobre prakse na globalnom nivou, jer jasno pokazuju kako efikasna javno-privatna partnerstva mogu doprinijeti smanjenju digitalnog jaza, unapređenju obrazovnog sistema i stvaranju sigurnog digitalnog okruženja za nove generacije.

Na događaju su, pored predstavnika m:tel-a, učestvovali i ugledni međunarodni stručnjaci, među kojima su dr Thomaz Teodorovicz sa Copenhagen Business School i Geneva Research Lab for Digital Impact, dr Nina Zachlod sa Univerziteta u Ženevi, kao i Neema K. Lugangira, generalna sekretarka organizacije Women Political Leaders (WPL), što dodatno potvrđuje značaj i kredibilitet skupa.

Učešćem na ovom događaju, m:tel potvrđuje svoju posvećenost razvoju inovativnih digitalnih servisa i društveno odgovornom poslovanju, sa posebnim fokusom na podršku obrazovanju i zaštitu djece u digitalnom prostoru.

Kao aktivan učesnik „Giga inicijative“, globalnog projekta UNICEF-a i Međunarodne unije za telekomunikacije, m:tel doprinosi ostvarivanju cilja da sve škole dobiju pristup internetu, čime aktivno učestvuje u kreiranju održivih rješenja za budućnost obrazovanja.

„Naš cilj je da, samostalno ili u partnerstvu sa relevantnim institucijama i međunarodnim organizacijama, obezbijedimo djeci siguran i kvalitetan digitalni prostor za učenje. Time im omogućavamo da se obrazuju u skladu sa savremenim standardima, uz zaštitu koja je neophodna u digitalnom dobu“, poručio je Bunčić.