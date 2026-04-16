Uzbudljivo posljednje kolo Evrolige: Direktno na Arena Sport kanalima

Pred nama su dvije uzbudljive večeri vrhunske košarke u posljednjem, 38. kolu Evrolige u košarci. Arena Sport direktno će prenositi sve utakmice ovog prestižnog takmičenja. Nakon toga slijedi eliminacioni dio, koji će trajati do 24. maja 2026. godine, kada ćemo u finalu u Atini saznati ime novog šampiona Evrope.

Dakle, sve je otvoreno i neizvjesno u posljednjem krugu regularnog dijela sezone Evrolige - ko će biti prvi, ko ide u plej-of (prvih 6 na tabeli), a ko u plej-in (7.-10. na tabeli). Crvenu Zvezdu (7.n a tabeli) očekuje mnogo scenarija. Pobjedom protiv Real Madrida može doći do 6. mjesta. U slučaju poraza, može zauzeti od 7. do 10. mjesta, u zavisnosti od ostalih rezultata. Olimpijakos je prvi, Valensija druga, Real Madrid je treći na tabeli Evrolige.

U četvrtak, 16. aprila se sastaju Partizan - Baskonia (20.30, Arena 5 Premium), Real Madrid - Crvena Zvezda (20.45, Arena 4 Premium) i Olimpijakos - Milano (20.15, Arena Sport 4). Dan kasnije u petak, igraju Dubai - Valensija (20.00, Arena Sport 3), Panatinaikos - Anadolu Efes (20.15, Arena Sport 2) i Barselona - Bajern (20.30, Arena 4 Premium).

